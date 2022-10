Wer möchte und die Ausdauer dazu hat, dem steht ein langes Partywochenende auf Mallorca bevor. Denn Allerheiligen, 1. November, ist in Spanien ein Feiertag und durch die günstige Lage am Dienstag können viele Arbeitnehmer gleich ein langes Wochenende genießen. Überall auf der Insel haben sich unzählige Restaurants, Bars, Hotels und Freizeitparks ihr ganz eigenes Halloween-Programm einfallen lassen. Die Partys beginnen teilweise schon am Freitag, 28. Oktober, der Höhepunkt ist aber die Nacht vom 31. Oktober, und dafür schminken sich tausende Menschen auf den Balearen – egal ob Urlauber, Residenten, Junge oder Alte – aufwendig und basteln tagelang an ihren Kostümen. Wer keine Zeit hat, fischt schnell noch ein altes Bettlaken aus dem Schrank, schneidet zwei Löcher für die Augen aus und los geht es!

Zum Corte Inglés in Palma

Denn dieser Kostümwettbewerb ist schon fast eine Institution. Er wird bereits zum elften Mal ausgetragen und gemeinsam mit der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ausgerichtet. Antreten kann man in drei Altersklassen (bis acht Jahre, neun bis 15 und ab 16 Jahren). Die Gewinner werden von den Online-Lesern des Blattes sowie einer Jury ausgewählt und können Gutscheine vom El Corte Inglés abstauben. Die Fotos werden am Samstag, 29.10., von 11 bis 14 sowie 17 bis 20 Uhr aufgenommen, im El Corte Inglés an den Avenidas in Palma, es ist keine Anmeldung nötig.

Ins Autokino in Port Adriano

Nostalgisch und gruselig zugleich ist dieses Halloween-Special auf Mallorca. Im Rahmen des Evolution Film Festivals wird in Port Adriano ein Autokino auf die Beine gestellt und an diesem Wochenende laufen folgende Grusel-Filme:

Samstag, 29. Oktober: 19:30 Uhr "Beetlejuice" in spanischer Sprache; 21:30 Uhr "A Nightmare on Elm Street" Englisch mit spanischen Untertiteln

Sonntag, 30. Oktober: 19:30 Uhr "The Addams Family" in spanischer Sprache; 21:30 Uhr "The Nightmare Before Christmas" Englisch mit spanischen Untertiteln.

Der Eintritt kostet pro Auto mit maximal 4 Personen 10 Euro, Tickets gibt es online.

Zu einem Spaziergang im Gruselwald

Im Reserva Park nahe Puigpunyent lauert Freddy Krueger in der einen und Dracula in der anderen Ecke. Der Park nahe Puigpunyent verwandelt sich am Dienstag, 1. November, von 11 bis 17 Uhr, dank detailverliebter Dekoration in einen Wald voller Untoter, Gräber und Hexen. Ein Gang durch den "Tunnel des Schreckens" dauert zwar nur 15 Minuten, ein Ausflug lohnt sich aber trotzdem und lässt sich auch noch mit einem Mittagessen kombinieren. Verkleidete Kinder bezahlen keinen Eintritt und verkleidete Erwachsene 9,60 Euro. Die Tickets gibt es jetzt schon auf der Webseite des Parks.

Auf die Tanzflächen der Insel

Feiern und tanzen in gruseligen Kostümen geht in zahlreichen Diskotheken und Clubs auf Mallorca, unter anderem bei diesen Halloween-Partys:

Son Amar nahe Palma am Montag, 31.10., ab 22h, Tickets ab 32 Euro

BCM in Magaluf am Montag, 31.10., ab 23h, Tickets ab 30 Euro

Es Gremi in Palma am Samstag, 29.10., ab 0h, ab 18 Euro p.P.

Social Club am Paseo Marítimo in Palma am Montag, 31.10., 23h, ab 15 Euro

Tunnel Rock Club in Palmas Viertel El Terreno am Montag, 31.10., ab 22.30 Uhr, freier Eintritt

Zum Übernachten bei den Haien

Die beliebte Pyjama-Party im Palma Aquarium ist für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Sie übernachten am Montag, 31. Oktober, im Glastunnel unter Haien, machen beim Kostümwettbewerb mit, werden mit Frühstück sowie Abendessen versorgt und dürfen ausnahmsweise mal ein bisschen länger aufbleiben. Los geht es am Abend um 19.30 Uhr bis zum nächsten Morgen um 11 Uhr und der Eintritt kostet pro Kind 50 Euro. In der Regel sind die rund 60 Plätze schnell vergeben, deshalb sollte vorab online reserviert werden. Das geht per Mail an actividades@palmaaquarium.com oder im Ticketshop. Währenddessen können Mama und Papa ohne schlechtes Gewissen feiern gehen.