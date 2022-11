Concealer ist ein magisches Produkt, das mit wenigen Strichen Anzeichen von Müdigkeit kaschieren und Unvollkommenheiten überdecken kann. Und die heutigen Produkte können mehr als nur Ihr Aussehen aufhellen; sie pflegen auch die Haut um die Augen, und einige helfen, altersbedingte Veränderungen zu bekämpfen. Nach dem Concealer Test haben wir die 5 besten Produkte ausgewählt und in diesem Artikel beschrieben.



Instant Concealer von Clarins



Der Clarins Instant Concealer bietet eine leichte, zarte Abdeckung und gleicht den Teint aus. Nach der Anwendung sieht die Haut so natürlich wie möglich aus.

Das Mittel enthält Koffein, das die Haut strafft und ihre Elastizität und Textur wiederherstellt. Aloe-Extrakt macht die Haut geschmeidig und der Light Optimizing Komplex verleiht ihr ein gesundes Strahlen. Dank dieser Zusammensetzung können Sie nicht nur Unvollkommenheiten kaschieren, sondern auch Nährstoffe zuführen und ein leichtes Lifting bewirken.

Die Textur ist dick genug, aber gleichzeitig verschmilzt das Produkt mit der Haut, ohne Ränder zu hinterlassen. Es lässt sich sanft und leicht verteilen.



Der Concealer kaschiert perfekt blaue Flecken und bringt die Haut zum Strahlen. Ein frisches, ausgeruhtes und strahlendes Aussehen ist bis zum Abend gewährleistet. Auch bei trockener oder empfindlicher Haut ist sie für die regelmäßige Anwendung geeignet.



Maybelline New York The Eraser Eye



Einer der beliebtesten Concealer gegen dunkle Augenringe. Das Produkt beseitigt buchstäblich die Spuren von Schlaflosigkeit und Unwohlsein und lässt das Auge frisch und ausgeruht aussehen. Die Textur des Mittels ist sehr sanft, nicht flüssig, aber auch nicht fettig. Es lässt sich leicht auftragen und sorgt für eine natürliche und schwerelose Deckkraft auf der Haut.

Frauen schätzen es für die sanfte Pflege der Haut. Der Concealer schrumpft nicht, betont nicht die Falten und trocknet die Haut nicht aus. Er hat ein pudriges, mäßig deckendes Finish, das nicht mit anderen Produkten fixiert werden muss. Der Concealer hat eine mittlere Deckkraft, er hellt die Augenpartie gut auf und erfrischt sie. Bester Concealer für alternde Haut.



Al Hours Concealer Yves Saint Laurent

Der All Hours Concealer garantiert eine perfekte Korrektur von Augenringen und anderen Hautunreinheiten. Mit dem Produkt erhalten Sie eine perfekte Abdeckung ohne Risse und Falten, ohne Maskeneffekt und ohne Abrollen für 16 Stunden.



Das Produkt enthält Puder-Nanopartikel, die speziell für die All-Hours-Serie entwickelt wurden. Sie können etwa das Vierfache ihres Eigengewichts an Hautfett aufnehmen. Ihr Make-up wird den ganzen Tag lang perfekt aussehen.



Der Concealer kaschiert die Unvollkommenheiten Ihrer Haut: blaue Flecken, Rötungen und Pickel, passt sich dem Hautton an und kontrolliert den Glanz. Die Konsistenz des Produkts lässt die Zellen atmen und verstopft die Poren nicht. Ihr Gesicht sieht gesund und strahlend aus.



Max Factor Mastertouch Concealer



Dies ist ein beliebter, preisgünstiger Concealer. Für einen relativ niedrigen Preis bietet der Hersteller das Produkt mit allen Vorteilen eines guten Concealers an: eine zarte, cremige Textur, natürliche Deckkraft und lichtstreuende Wirkung.

Mit diesem legendären Produkt von Max Factor können Sie Pickel nach der Akne, Mimikfalten, vergrößerte Poren, Kapillaren und dunkle Augenringe vergessen. Zahlreiche Bewertungen bestätigen, dass das Mittel wirklich alles kaschiert, was Sie brauchen. Max Factor Mastertouch Concealer hat die Form eines drehbaren Stiftes und ist mit einem weichen Applikator ausgestattet, der das Auftragen erleichtert.



Clinique Airbrush Concealer

Das ist der gute Concealer für die Augenpartie und zum Kaschieren von Unregelmäßigkeiten wie Rötungen und Gefäßveränderungen. Der Hersteller verspricht, dass das Produkt speziell geformte Partikel enthält, die das Licht gut streuen. Es hat auch Silikonpolymer als optischen Diffusor. Es werden noch spezielle Pigmente verwendet. Dadurch hellt das Produkt die Haut leicht auf und erfrischt sie sichtlich.



Der Concealer kann auch auf den inneren Augenwinkel, den Brauenknochen und die Mimik-Falten aufgetragen werden. Er ist für ein natürlich wirkendes Make-up ohne Maskeneffekt geeignet.

