Nach Palma zieht jetzt auch die zweitgrößte Stadt Mallorcas nach und wird offiziell die Weihnachtssaison einläuten. In Manacor werden am Freitag, 2. Dezember, die Weihnachtslichter eingeschaltet. Das Spektakel beginnt um 19.30 Uhr auf der Plaça de sa Bassa und wird wieder hunderte Menschen anziehen. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Musikband der Stadt. Allerdings müssen sich Residenten und Urlauber noch ein wenig gedulden, denn der beliebte Weihnachtsmarkt wird in Manacor erst in zwei Wochen ausgerichtet. Von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Dezember, werden die Buden und Essensstände rund um den Passeig Antoni Maura aufgebaut sein. Geöffnet sind sie dann am Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 9.30 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 21 Uhr.

Und auch im Nachbarort Porto Cristo wird es an diesem Wochenende weihnachtlich. Die Stadt wird am Sonntag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung anknipsen. Auf der Plaça de s'Aljub tritt der Chor der örtlichen Musikschule auf und eine Woche später, am Sonntag, 11. Dezember, wird der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Entlang der Avinguda dels Pins wird es Buden mit Deko, Kunsthandwerk und traditionellen Speisen zu entdecken geben und zwar zwischen 16.30 und 22 Uhr. Seit einigen Wochen kommt Mallorca so langsam in Weihnachtsstimmung. Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt Palmas läuft bereits und auch der unter Deutschen besonders beliebte Markt im Pueblo Español beginnt am Freitag, 2. Dezember, um 12 Uhr. Noch mehr Advents- und Weihnachtsmärkte in jeder Himmelsrichtung der Insel finden Sie in unserem Online-Eventkalender.