Wenn auf Mallorca der Winter Einzug hält, wird auf der Insel auch die Kastanienzeit eingeläutet. Der Duft der frisch gerösteten „Marones” zieht dann durch die gesamte Innenstadt Palmas. Zahlreiche Stände, wie zum Beispiel am Mercat d’Olivar oder an der Plaça del Mercat bieten die Nussfrüchte in der Regel zwischen November und Februar an. „Am besten schmecken die Kastanien natürlich auf dem Grill. Das dauert etwa zehn Minuten, dann sind sie genießbar”, erklärt der Verkäufer. Die Esskastanien, die in Palmas Zentrum verkauft werden, stammen größtenteils aus Nordspanien. An den meisten Ständen werden zusätzlich noch Süßkartoffeln „Boniatos” verkauft. Diese kommen überwiegend aus Andalusien.

Doch die Kastanien schmecken nicht nur äußerst lecker, sie sind auch gesund. Laut Gesundheitsexperten sind Maronen echte Alleskönner, was Vitamine angeht. Zudem enthalten sie wertvolle Mineralen und Spurenelemente. Vor allem der hohe Kaliumgehalt zeichnet Maronen aus. So stecken in 100 Gramm Esskastanien etwa 705 Milligramm. Kalium reguliert den Natriumspiegel des Blutes und beugt somit Schlaganfälle und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Durch die Stärke, die beim Kochen oder Garen der Maronen aufgeschlossen wird, werden sie besonders leicht verdaulich. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die in den „Castañas” enthalten sind, senken den Cholesterinspiegel. Allerdings sind die kleinen Nussfrüchte auch echte Kalorienbomben: 100 Gramm liefern etwa 220 Kalorien. Die Preise für die essbaren Kastanien liegen in Palma je nach Stand für eine kleine Tüte bei rund 3,50 Euro. In eine solche Tüte passen je nach Größe der Kastanien ein bis eineinhalb Dutzend Marones. In große Tüten zum Preis von fünf und sechs Euro gehen etwa 30 Esskastanien hinein. Wer die Nussfrüchte lieber Zuhause selber zubereiten möchte, der heizt den Backofen auf 220 Grad (Heißluft) und brät die Maroni für ungefähr 30 Minuten. Tipp: Ein Wassergefäß mit hineinstellen, so trocknen sie nicht aus und werden geschmacksintensiv. Die Esskastanien kann man in Supermärkten und Feinkostläden auf der Insel käuflich erwerben.