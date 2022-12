Laut Veranstalter ist der Weihnachtsmarkt in Peguera der "kleinste, charmanteste, heimeligste und leckerste Weihnachtsmarkt der Insel". Der Event findet in diesem Jahr zum ersten Mal in dem Ort statt. Auf dem Platz vor der Maha Lounge reihen sich zahlreiche Stände und geschmückte Hütten aneinander. Neben süßen und herzhaften Speisen kann man zudem erlesene Weine, Glühwein und andere wärmende Heißgetränke genießen.

Alle Speisen können bei Vorbestellung am Vortag auch zum Mitnehmen geordert werden.

Nicht nur bei schlechtem Wetter können sich die Besucher in das Innere der Maha-Lounge zurückziehen. Am Wochenende gibt es zudem Live-Musik. Der Markt findet noch bis 8. Januar statt. Wochentags ist er jeweils von 17 bis 23 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 23 Uhr und an Heiligabend und Silvester von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.