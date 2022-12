Angepasst an die kühleren Monate des Jahres, bietet Balneario Illetas eine hochwertige Gastronomie in einer einzigartigen natürlichen Umgebung und einer wohligwarmen Atmosphäre.







Das Balneario Illetas hat sich dieses Jahr entschieden, die Saison zu verlängern. Zu diesem Zweck wurden die Räumlichkeiten vollständig angepasst und klimatisiert, sowohl die Innenräume als auch die Außenterrassen. Um die Vorzüge des Balneario Illetas in einer warmen und einladenden Atmosphäre zu genießen, die die kältesten Monate des Jahres so gemütlich macht. Mit dem Strand im Hintergrund, einer Landschaft, die normalerweise auf den meisten Weihnachtsbildern nicht zu sehen ist, bietet das Balneario Illetas weiterhin seine erstklassige Gastronomie an, begleitet von ausgezeichneten Weinen und Getränken nach dem Essen.

Mit dieser Präsentation ist das Restaurant eine ideale Alternative, nicht nur für Geschäftsessen, sondern auch für Familientreffen, bei denen sich alle am Strand treffen und einen exquisiten Brunch oder eine Mahlzeit genießen können, bei der man die neuen saisonalen Gerichte in einem einzigartigen Rahmen probieren kann.

Jeden Donnerstag bieten wir den authentischen Cocido Madrileño del Jarana von Blanca an... Reservierungen sind unbedingt erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Neben anderen Eintopf- und Suppengerichten wie "arroz brut" und "arroz caldoso marinera" finden Sie auf der Speisekarte weiterhin die Stargerichte des Sommers wie Wolfsbarsch und Garnelen-Ceviche, thailändische Muscheln und unsere verschiedenen Paellas.

Die Winteröffnungszeiten bis März sind Donnerstag bis Sonntag für Frühstück und Mittagessen. Es ist jedoch die ganze Woche über möglich, jede Art von Veranstaltung zu feiern, immer nach vorheriger Reservierung. Parkplätze für Kunden sind vorhanden.

Reservierungen können auf der Website www.balnearioilletas.com oder telefonisch unter 971-401031 vorgenommen werden.