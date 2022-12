Das auf Mallorca allseits beliebte Weihnachts-Spanferkel wird momentan deutlich weniger nachgefragt als noch vor wenigen Jahren. Es handle sich um ein Minus von immerhin 60 Prozent, teilte die Bauern-Kooperative Pollença mit. Das schmackhafte Erzeugnis werde momentan für Beträge zwischen 95 und 140 Euro angeboten – Preise, die für viele unerschwinglich sind. Viele Menschen auf den Inseln sehen momentan deshalb davon ab, sich ein solches Ferkel als Weihnachtsschmaus zu besorgen.

Die Kooperative muss sich gleichzeitig gegen Vorwürfe wehren, profitgierig zu sein. Die Transport- und Schlachtkosten sowie die Ausgaben für die Lieferung direkt nach Hause seien leider deutlich in die Höhe geschnellt. Der Bauer kassiere lediglich 75 Euro plus Mehrwertsteuer. Während die Ferkel-Verkäufe eingebrochen sind, sieht es bei den Lämmern besser aus: Die Preise seien gar nicht so sehr in die Höhe geschnellt, so die Kooperative Pollença.

Die Weihnachtssitten sind auf Mallorca deutlich anders als in Deutschland: Während dort Gänse gern in rauen Mengen verspeist werden, so sind es hier Ferkel und Lämmer. Als besonders lukullisch gilt es, wenn das Ferkel am Stück samt Kopf und Schwanz auf einem länglichen Teller samt Salat oder Kartoffeln serviert wird. In Mitteleuropa ist dies ein eher gewöhnungsbedürftiger Anblick.