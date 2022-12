Die Weihnachtsfeiertage sollten auch auf Mallorca im Kreise der Liebsten verbracht werden. Doch wem es derzeit gesundheitlich nicht so gut geht und stattdessen im Krankenhaus behandelt wird, der muss auf der Insel wenigstens nicht auf ein Festmahl verzichten. Anlässlich der Weihnachtsfeiertage bieten zahlreiche Krankenhäuser spezielle Festtags-Menüs an.

So stehen in Palmas Universitätskrankenhaus Son Espases an Heiligabend Leckereien wie Kürbis und Mandelcreme, Kabeljau-Pastete mit Piquillo-Pfeffer-Sauce, saisonales Obst und Nougat auf dem Speiseplan. Am 1. Weihnachtsfeiertag wird die traditionelle Weihnachtssuppe mit Hackfleisch als Vorspeise serviert. Als Hauptgericht gibt es Spanferkel nach Segovianischer Art mit Pellkartoffeln, als Dessert Birne und Nougat. Zu Neujahr gibt es eine "Magnolia" genannte Suppe mit Ei und Schinken, Lammkeule mit Kartoffeln und gebratenem Rosenkohl, glasierten Apfel und das typisch spanische, nougatartige Dessert Turrón.

In dem privaten Krankenhaus Clínica Rotger gibt es an Heiligabend Meeresfrüchte-Creme, Lendenbraten mit Sahnekartoffeln, Trüffeln und karamellisiertem Apfel, Weihnachtssüßigkeiten und Cava. An Weihnachten werden Weihnachtssuppe aus gefüllten Galettes, Lachs mit Dillsauce, Obst der Saison, Süßigkeiten und Sekt serviert. In der Silvesternacht können die Patienten Mandelcreme, Meeresfrüchte-Zarzuela, tropische Ananas und Weihnachtssüßigkeiten genießen.

Im Spital Quirón Palmaplanas stehen an Heiligabend Mandelcreme, Orangenlachs mit gedünstetem Gemüse und Weihnachts-Trüffelkuchen auf dem Speiseplan. An Weihnachten gibt es traditionelle Weihnachtssuppe mit Fleisch und gefüllten Galettes, gefüllten Truthahn mit Kartoffelconfit und roter Fruchtsauce. Als Dessert werden Weihnachtssüßigkeiten gereicht. An Silvester gibt es eine Creme von Langustinen mit gratinierten Waffeln und "Tigergarnelenschmetterlingen", Seebrasse gefüllt mit Garnelen und Spinat in Cava-Sauce mit Gemüseperlen. Das Dessert besteht aus Silvesterkuchen, Nougat und Glückstrauben.

Auch in den Juaneda-Krankenhäusern gibt es während der Weihnachtsfeiertage ein besonderes Gourmet-Menü. An Heiligabend gibt es als Vorspeise eine Mandel-Creme, Medaillons von der Schweinelende in Pflaumensauce an aromatischem Reis. Zum Dessert kann der Gast Kaffeepudding mit Sahne und Süßigkeiten genießen. An Weihnachten stehen Weihnachtsconsommé mit pochiertem Ei, Seehechtpastete mit biskayischer Sauce und Schoten auf dem Speiseplan. Als Nachtisch werden eine Creme mit Schokoladensauce und Süßigkeiten gereicht. Das Gourmet-Menü zum Jahreswechsel besteht aus gefülltem Blätterteig mit Spinat, Champignons und Tomaten. Als Hauptgang gibt es gegrilltes Schweinefleisch mit Piquillo-Pfeffer-Mousseline und Parmentier. Zum Dessert wird Whiskykuchen serviert.

Auch in Inca und Manacor müssen die Patienten nicht auf ein schmackhaftes Menü verzichten. In beiden Krankenhäusern wird an Heiligabend Rotkohlcreme mit Apfelwürfeln und gerösteten Mandelsplittern, Medaillon vom Schweinefilet in Pflaumensauce und aromatischem Reis sowie Kaffeepudding mit Sahne gereicht. An Weihnachten gibt es eine Weihnachtsconsommé mit pochiertem Ei oder wahlweise die typisch mallorquinische Weihnachtssuppe. Als zweiter Gang steht Seehechtpastete mit biskayischer Sauce und Schoten auf dem Speiseplan. Abgerundet wird das Menü von einem Schoko-Dessert. In der Silvesternacht gibt es Blätterteig gefüllt mit Spinat und Champignons mit Tomatensauce, gegrilltes Schweinefleisch mit Mousseline aus rotem Pfeffer und Parmentier sowie Whiskykuchen.

In Palmas Krankenhaus Son Llàtzer besteht das Menü an Heiligabend aus Vichyssoise mit gehacktem Schnittlauch und Mandeln, Kabeljau in Garnelensauce, begleitet von einem Gemüse- und Süßkartoffelbouquet und Schokoladenkuchen. An Weihnachten werden Galette-Suppe, gebackenes Spanferkel mit Kartoffeln und Apfelkuchen serviert. In der Silvesternacht kann sich der Patient auf Fisch- und Meeresfrüchte-Suquet mit knusprigem Brot, Lendensteak à la Pedro Ximénez mit Apfelpüree und Basmatireis mit Sultaninen und Pinienkernen sowie Käsekuchen mit Preiselbeeren freuen. Auch die in Spanien typischen Glückstrauben werden verspeist.