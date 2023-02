"Rummel", "Jahrmarkt", "Kirmes", "Schissn" – es gibt viele Worte in der deutschen Sprache für das, was sich auf Mallorca anbahnt. Am Freitag, 24. Februar, wird in Palma der größte Rummel der Balearen – die Fira del Ram – eröffnet. In diesem Jahr werden auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret wieder um die 150 Attraktionen aufgebaut sein und sie reichen von der Schiffsschaukel über Autoscooter bis hin zu Losbuden.

Neben viel Nervenkitzel für große und kleine Menschen gibt es auch zahlreiche Essensstände. Wer möchte, kann zwischen Bratwurst mit Pommes, Zuckerwatte oder kandierten Äpfeln wählen. Kostenlose Parkplätze gibt es angrenzend. Wer lieber mit dem Bus fahren möchte, kann die EMT-Linie 10 nehmen. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 16.30 bis 23.30 Uhr, freitags und an Vorabenden von Feiertagen von 16.30 bis 1 Uhr, samstags 11 bis 1 Uhr sowie sonntags und feiertags 11 bis 23.30 Uhr. Pro Fahrt und Person zahlt man in der Regel drei bis fünf Euro. Die Fira del Ram in Palma geht bis zum 16. April.