RETREAT



Das neue Vicenç-Retreat, das vom Hotel El Vicenç de la Mar eingeführt wurde, ist eine Erfahrung für Gäste, die sich rundum wohlfühlen wollen. Es ist die perfekte Gelegenheit, die Verbindung zwischen Körper und Geist wiederherzustellen und durch verschiedene Techniken, die bei uns von vertrauenswürdigen Fachleuten durchgeführt werden, ein Gleichgewicht zu finden. Bei unseren Retreats nehmen Sie an geführten Kursen teil.



Achtsamkeitssitzungen, sanfte Fitnesskurse, Entspannungsbehandlungen, Spaziergänge in der Natur, während Sie in die vibrierende Energie des Meeres und der Berge unserer Insel eintauchen. Unser Retreat im Norden Mallorcas basiert auf einem Ernährungsplan, der von einem der renommiertesten Köche der Insel, Santi Taura, erstellt wurde, sodass Sie gesunde, auf Ihr Wohlbefinden abgestimmte Gerichte genießen können. Unser Retreat dauert eine Woche und findet in einer natürlichen und ruhigen Umgebung statt, in der unsere Gäste ein Fünf-Sterne-Hotel mit allem notwendigen Komfort und Service genießen können.

ACHTSAMKEIT



Bei unserem Retreat bieten wir geführte Achtsamkeitsübungen an, die von José Luis-Reig, einem klinischen Psychologen und Spezialisten für therapeutische Achtsamkeitsretreats, geleitet werden, um das Gefühl von Frieden und geistigem und emotionalem Wohlbefinden zu steigern. Die Aktivitäten, die während des Retreats stattfinden werden, sind: Autonomes achtsames Erwachen, Stillepraxis, Körperscan, Achtsamkeits-Workshop, Workshop über achtsames Essen, Dankbarkeit, geistige Gesundheit und Schlaf, usw. Das Projekt 'Achtsame Gemeinde Pollença' wurde im Juni 2017 von unserem Achtsamkeitsexperten José Luis ins Leben gerufen, der es bis zu seiner Verwirklichung und der endgültigen Genehmigung durch das Rathaus von Pollença am 30. November 2017 begleitete. Achtsamkeit ist laut Psychologie "die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit zu regulieren, indem man sich offen auf den gegenwärtigen Moment konzentriert, mit Akzeptanz und ohne zu urteilen.



WELLNESS



SANFTE GYMNASTIK



In unseren Programmen können Sie fünf Stunden sanfte Gymnastik pro Woche machen, die von unserer Expertin Cristina Moreno, einer ausgebildeten Fachkraft im Sportbereich mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, durchgeführt wird. Diejenigen, die diese Übungen lieben, können in ihrer Freizeit zusätzliche Stunden buchen. Aktivitäten wie Chi-Gong, Jin-Shin-Jitsu, Pranayama, Do-in, sowie Haltungstechniken wie Pilates, Yoga, Bowspring-Yoga, Isostretching, Core-Technik und SGA können praktiziert werden.



SPA & WELLNESS



Entdecken Sie unseren Wellness-Bereich, in dem es vor allem darum geht, sich zu entspannen und sich in dieser ruhigen und gelassenen Umgebung verwöhnen zu lassen. Als eines der umfassendsten Spas im Norden Mallorcas bietet es alles, was Sie für einen kompletten Thermalkreislauf benötigen, mit unserem beheizten 13-Meter-Pool, unserem Entspannungsbereich, unserer Sauna und unserem breiten Angebot an Schönheits- und Wellnessdienstleistungen mit Produkten der renommierten spanischen Marke Natura Bissé.



ACHTSAMKEITSBLOCK



Autonomes achtsames Erwachen:

Eine persönliche Erfahrung, um Achtsamkeitstechniken im täglichen Leben täglich zu praktizieren.

Praxis der Stille:

Ziel ist es, sich von äußeren Gedanken und dem Alltagslärm zu lösen und sich mit der

Essenz des Lebens zu verbinden.

Körper-Scan:

Eine Übung zur Selbstregulierung des Körpers durch fokussierte Aufmerksamkeit.

Achtsamkeits-Workshop:

Die ältesten Techniken dieser jahrtausendealten Lebenskunst von der wissenschaftlichen Seite her kennenlernen.

Workshop "Achtsames Essen":

Lernen Sie das berühmte internationale Projekt des bewussten Essens von den beteiligten Wissenschaftlern selbst kennen, um die Vorteile für die geistige und körperliche Gesundheit zu genießen.

Praxis der Dankbarkeit:

Die Bescheidenheit und Aufrichtigkeit einer Haltung, die in einer Gruppe praktiziert wird und darauf abzielt, das Bewusstsein zu wecken.

Geistige Gesundheit und Schlaf:

Ein Workshop mit Fachleuten aus dem Bereich der psychischen Gesundheit, um die gesundheitlichen Vorteile eines qualitativ hochwertigen Schlafs kennenzulernen.

Fachleute.



BLOCK SANFTE GYMNASTIK



ENERGIETECHNIKEN



Chi-Gong: Kombiniert sanfte Körperbewegungen mit Entspannung, Atmung und Visualisierung.

Jin-Shin-Jitsu: Ein Werkzeug, das es dem Menschen ermöglicht, sich seines Körpers bewusst zu werden, sich mit seiner Seele zu verbinden und das verlorene Gleichgewicht wiederzufinden.

Pranayama: Basiert auf verschiedenen Arten der Atmung, um die Sauerstoffaufnahme zu verbessern und die Lebensenergie zu steigern.

Do-in: Chinesischer Ursprung, eine Technik, die auf der taoistischen Philosophie basiert. Selbstmassage, die die Zirkulation der Qi-Energie fördert.



HALTUNGS- UND AUSRICHTUNGSTECHNIKEN



Pilates: Konzentriert sich auf die Entwicklung der inneren Muskeln, um den Körper im Gleichgewicht zu halten und der Wirbelsäule Stabilität und Stärke zu verleihen.

Yoga: Eine Reihe von Techniken und Werkzeugen zur Verbesserung und/oder Entwicklung des menschlichen Wesens auf körperlicher, geistiger und spiritueller Ebene. Es ist eine Lebensweise.

Isostretching: Verfahren, um den Körper durch geeignete Übungen flexibler und stärker zu machen.

Grundtechnik: Mit einer Langhantel oder auf dem Boden ausgeführte Übungen, die die hinteren, inneren und Beugemuskeln dehnen.

Yoga-Bogensprung: Ausrichtungssystem, das auf den neuesten physikalischen und biomechanischen Forschungen basiert und mit einem optimalen leichten Haltungsmuster arbeitet.

SGA: Präventive Technik, die von der G.P.R. (Global Postural Re-education) abgeleitet ist und sich speziell an Sportler richtet.



