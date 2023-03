Das Sterben von Traditionsläden und -lokalen in der Balearen-Hauptstadt geht weiter: Das in Palma de Mallorca befindliche, seit Jahrzehnten existierende Hamburger-Restaurant "Chaplin" schließt demnächst seine Pforten. Der Besitzer Pepe Caro sagte der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", dass er in den Ruhestand gehe, weil er sein ganzes Leben gearbeitet habe und sich jetzt krank fühle.

Der Wirt war im Jahr 1971 aus der andalusischen Hauptstadt Sevilla auf die Insel übergesiedelt und hatte jahrelang als Kellner in Hotels an der Playa de Palma gewirkt. Seine erste Herberge war das Pinosmar in S'Arenal gewesen, das heutige Tropical. 1991 machte sich Pepe Caro selbstständig und eröffnete zusammen mit einem Kompagnon das Chaplin-Restaurant. Davor hatte es dort einen Fahrradladen gegeben.

Menschen aus mehreren Generationen gingen in dem Lokal in der Straße Médico Darder, in welchem eine Statue des berühmten britischen Schauspielers (1889-1977) steht, ein und aus. Früher befanden sich in der Nähe Kinos, und deren Kunden zog es mitunter ins "Chaplin". Neben Hamburgern waren dort auch jahrzehntelang Hotdogs sehr begehrt.

In den vergangenen Jahren hatten in der Altstadt Palma zahlreiche bekannte Traditionsläden und -lokale zumeist wegen fehlender Nachkommen, die die Betriebe übernehmen könnten, schließen müssen. Dazu zählten Tante-Emma-Läden, Eisenwarengeschäfte und urige Bars.