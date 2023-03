Im Rahmen der 'Mostra de Cuina Mallorquina' (Präsentation dermallorquinischen Küche) laden Ca's Xorc und Barretes Restaurant zu einem kulinarischen Erlebnis der besonderen Art ein. Das Angebot umfasst eine Übernachtung für zwei Personen in einem der Zimmer des Luxury Retreats und ein Mittags- oder Abendmenü für zwei Personen. Serviert wird ein Menü aus lokalen Produkten aus Mallorca mit der besonderen geheimnisvollen Note des Chefkochs. Ein köstliches Frühstück am nächsten Tag – wenn es das Wetter erlaubt auf einer der Terrassen mit einem spektakulären Ausblick in die Serra de Tramontana oder in der alten liebevoll renovierten Ölmühle – ist natürlich im Preis inbegriffen.

Ein köstliches Frühstück lässt sich auf einer der Terrassen mit einem spektakulären Ausblick über die Berge genießen. Ein Blick auf das Menü: Hausgemachtes Brot und Olivenöl von Ca's Xorc

Kartoffelmousse mit Butifarrón (mallorquinische Wurst)

Oktopus-Gyozas mit Zwiebeln, Mandel-Ajoblanco und Sobrassada

Rotbarbe auf Safarnària-Reis und Artischocken mit Romescu (scharfe Sauce)

Ensaïmada-Joghurt mit Schokoladencreme und Erdnuss-Kakao-Crumble PREIS: 320€, Getränke nicht inbegriffen. Inklusive MwSt. Ca's Xorc – ein Kleinod in der Serra de Tramuntana Ca's Xorc Luxury Retreat liegt eingebettet in eine einzigartige, großartige mediterrane Landschaft zwischen Meer und Bergen, auf dem Weg von Deià nach Sóller. Die Finca war früher einmal ein Landgut, zu dem eine Öl- und Getreidemühle gehörte. Erwähnt wurde der Hof erstmals 1790. Seit April 2000 ist es ein Hotel. Klaus C. Plönzke (Besitzer des Landguts) entdeckte das Anwesen mit seinen Zitronen- und Olivenbäumen, der alten Ölmühle und üppigen Gärten 1994. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und ein schönes Stück Arbeit, die mehr als 200 Jahre alte Finca in ein romantisches Landhotel für eine anspruchsvolle internationale Kundschaft herzurichten und umzubauen. Das Anwesen ist von einem weitläufigen, mediterranen Garten umgeben. Der weitläufige Garten mit seinen versteckten Plätzen, der Infinitypool mit Blick in die unvergleichliche Landschaft der Tramontana geben dem Ort seinen ganz besonderen Charme. Naturnähe, Nachhaltigkeit und Qualität spielen bis heute sowohl im Hotelbetrieb als auch im Feinschmecker-Restaurant mit seinem eigenen Kräuter- und Gemüsegarten eine Hauptrolle. Seit 2022 führt Pep Lluís Mayol "Barretes" das Restaurant und überrascht und bezaubert seine Gäste mit seinen Kreationen. Ein kleines Geheimnis: der Chef arbeitete bereits in Ca's Xorc, in den Anfängen des Hotels, und verliebte sich in die wunderbare Aussicht, die Küche und das herrliche Anwesen. Deluxe-Zimmer mit traditioneller Einrichung. Das Hotel verfügt über 13 Zimmer und zwei separat gelegene Garden - Cottages, die alle mit viel Liebe und individuell eingerichtet sind.

Seit 2019 ist Ca's Xorc ein ADULTS ONLY Hotel (+16). Das ADULT ONLY-Konzept jedoch gilt nicht für das Restaurant. Kinder sind hier auch weiterhin herzlich willkommen. Feinschmecker-Restaurant Barretes. Restaurant Barretes – eine Terrasse mit außergewöhnlicher Aussicht Genießen, entspannen und sich von der wunderbaren Küche von Pep Lluís Mayol "Barretes" an einem der zauberhaftesten Orte der Serra de Tramuntana überraschen lassen - das ist das Ziel des Restaurants. Seit 2022 führt Pep Lluís Mayol das Restaurant Barretes. Von der Terrasse gibt es einen herrlichen Blick auf das Tal von Sóller und das blaue Mittelmeer am Horizont, Genießen kann man dort das Menu, umgeben von einzigartigen Gärten, in denen das Zwitschern der Vögel die Hintergrundmusik ist, die Zitronenbäume ihren besten Duft verströmen und die Stille jeden ergreift. Ca’s Xorc – ein Ort zum Verlieben und für Verliebte Ca’s Xorc Luxury Retreat ist ein Ort für Paare und Verliebte, für Naturliebhaber und Aktive, für Menschen, die gerne weit blicken und zur Ruhe kommen möchten, für Genießer und Gourmets. Für Hochzeiten und andere Feiern kann man Ca's Xorc Luxury Retreat exklusiv buchen – mit oder ohne Wedding- und Eventplanerin, die die organisatorischen Details abnimmt. Die Terrasse vom Ca's Xorc ist bestens geiegnet für eine romantische Hochzeit. Heiraten in diesem Finca-Hotel ist Romantik pur! Dort finden Sie das ursprüngliche Mallorca gepaart mit Luxus, und einen professionellen Service kombiniert mit erstklassiger Küche. In Ca’s Xorc wurden bereits 250 Hochzeiten mit fast 12.000 Gästen erfolgreich organisiert. Das Restaurant und der Speisesaal bieten 86 Sitzplätze. Im Freien feiern wird mit bis zu 100 Gästen– auf der Terrasse, am Pool und in den Gärten. Das marokkanische Zelt ist wie geschaffen für die Zeremonie, oder als Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden. Ca’s Xorc Luxury Retreat **** & Barretes Restaurant

Carretera de Deià km. 56.1

07100 Sóller

stay@casxorc.com

www.casxorc.com

971 63 82 80

barretesrestaurant@gmail.com

www.barretesrestaurant.com

971 632 618

Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag von 13 bis 15:30 Uhr und von 19 bis 22:30 Uhr.