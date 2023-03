Auf Mallorca ist erneut ein Olivenöl ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um das Native Olivenöl Extra des Herstellers Treurer aus Llucmajor. Zeitgleich mit der ersten Ernte hat es die höchste Punktzahl im Iber Oleum 2023 Guide in der Kategorie Medium EVOOs erhalten.

Am 24. Februar wurde das Ergebnis der Verkostungen von nativem Olivenöl Extra (EVOO) 2022/2023 im Iber Oleum Guide veröffentlicht. Diese fanden zwischen dem 16. und 19. Februar in Sevilla statt. Der Ölerzeuger Treurer wurde mit 96,80 als Höchstwert in der Kategorie Best Medium EVOOs bewertet. In dieser achten Ausgabe analysierten die Verkoster des Leitfadens mehr als 200 Native Olivenöle aus den verschiedenen D.O.s, die in ganz Spanien verteilt sind.

Im August wurde auf der Biofachmesse in Nürnberg das Bio-Öl "Suc de Cel" des Delikatessenhändlers Fet a Sóller als bestes weltwelt ausgezeichnet. Eine entsprechende Anerkennung erhielt der deutsche Unternehmer und Gründer des Feinkostladens erst zu Beginn des Monats im Rahmen der "Nit de l'Oli" im Museum Es Baluard in Palma.

Die Produktion von Olivenöl hat auf der Baleareninsel seit Jahrhunderten eine wichtige Bedeutung. Es ist ein fester Bestandteil in der mallorquinischen Küche und dient zudem als wichtige finanzielle Einnahmequelle, die die Inselwirtschaft ankurbelt.