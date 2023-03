2023 wird "Ja" gesagt auf Mallorca! Nach der pandemiebedingten Pause kann in diesem Jahr endlich wieder ganz ausgelassen die Zusammenkunft von Liebenden gefeiert werden – oft aber nicht auf die traditionelle Art und Weise. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, lässt sich die jüngere Generation immer mehr von Influencern in den sozialen Medien inspirieren. Der wichtigste Tag im Leben soll keine Wünsche offen lassen: Ob bei einem Privatkonzert, einem Film im Freiluftkino, beim Videodreh mit einer Drohne oder einer gemeinsamen Tätowierung nach dem Dinner. Die neuen Trends werden im Vergleich zu den "traditionellen" Hochzeiten immer ausgefallener.

Diese speziellen Leistungen schlagen bei den Heiratswilligen meist teuer zu buche. Denn so wie die Kosten für die Bürger im Allgemeinen gestiegen sind, haben auch die Preise für eine Hochzeit angezogen. "Heute kostet eine durchschnittliche Hochzeit rund 50.000 Euro", sagt Llabrés. In diesem Sinne habe er junge Verliebte kennengelernt, die voller Vorfreude ihren Tag geplant hätten, jedoch einen Rückzieher machen mussten, da sie im Endeffekt die hohen Kosten nicht decken konnten.

Dennoch: Heiraten bleibt in! Auch das Profil des Brautpaares hat sich verändert. "Obwohl die Mehrheit der sich Trauenden immer noch über 30 Jahre alt ist, ist ein deutlicher Trend zu erkennen. Immer mehr Menschen heiraten schon in jüngeren Jahren", erklärt der Präsident des Verbandes der Hochzeits- und Eventbranche der Balearen (APBEB), Pedro Llabrés.

Heutzutage bestehe der allgemeine Trend darin, eine große Hochzeit in einer Finca zu feiern, mit einem DJ und offener Bar – also ganz im amerikanischem Stil und mit nicht weniger als 100 Gästen. "Die meisten Paare zahlen viel Geld für den Veranstaltungsort, um die Gäste von Anfang an zu beeindrucken, damit sie bei ihrer Ankunft von dem Ort und der Dekoration überwältigt sind", sagt Adrián Oliver, ein auf Hochzeiten spezialisierter Fotograf, der im Laufe seiner Karriere schon Feiern an den spannendsten Orten erlebt hat.

Oliver merkt aber auch an, dass es immer noch Paare gibt, die weniger Geld ausgegeben und es trotzdem geschafft haben, ihre Hochzeit sehr luxuriös wirken zu lassen. "Es gibt häufig Verlobte, deren Hauptidee es ist, die gesamte Veranstaltung auf einen Instagram-Stil auszurichten, die dann aber im Nachhinein feststellten, dass sie die Zeit lieber ihren Gästen hätten widmen sollen, anstatt diese zu animieren, Fotos für Instagram zu machen. Auch themenbezogene Hochzeiten lägen voll im Trend: "So entscheiden sich immer mehr Paare für "Harry Potter"- oder "Game of Thrones"-Hochzeiten", sagt Pedro Llabrés.

Und: Mallorca ist als Location extrem angesagt. In den Jahren 2018 und 2019 gab es einen regelrechten "Boom" von Eheschließungen auf der Insel: "Der Hochzeitstourismus lockte eine Menge Ausländer hierher", erzählt Pedro Llabrés. Dann aber kam die Corona-Pandemie und legte sämtliche Sektoren der Veranstaltungsbranche lahm. "2022 ging es wieder bergauf, aber bis zu diesem Jahr haben wir nicht mehr die gleichen Zahlen wie vor der Pandemie gesehen", betont Llabrés. Die Prognosen für 2024 sähen sehr gut aus. In diesem Jahr sollen viele Feste nachgeholt werden, die 2022 aus Platz- und Terminmangel nicht stattfinden konnten.

Obwohl die Hochsaison für Eheschließungen erst im Mai beginnt und im Oktober endet, habe Llabrés bereits seit Februar jedes Wochenende mindestens eine Hochzeit auf seinem Event-Plan. So schlussfolgert er: "Es ist kein Wunder, dass immer mehr Menschen Mallorca für ihre Hochzeit wählen! Die Insel ist ein spektakuläres Reiseziel, dessen Landschaften die perfekte Kulisse für einen der wichtigsten Tage im Leben schaffen, damit nichts schiefgeht und die frisch Vermählten eine schöne Erinnerung haben, die sie in den sozialen Medien posten können".