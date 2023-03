Das Fünf-Sterne-Hotel St. Regis Mardavall Mallorca Resort, das vor zwei Wochen in die neue Saison gestartet ist, hat an diesem Donnerstag sein neugestaltetes Restaurant Terra den Medien präsentiert. Das Lokal, das von Star-Designer Lázaro Rosa-Violán verwirklicht wurde, hat sich ganz der lokalen Küche, sprich den kulinarischen Produkten aus der Region verschrieben. Das mallorquinische Wort "Terra" bedeutet Land, Erde, Erdreich.

Viele Rohmaterialien wie Früchte, Gemüse, Fisch und Fleisch stammen direkt von der Insel und müssen nicht von weit her antransportiert werden, sagte Hoteldirektor Stijn Oyen vor Vertretern der Inselmedien. Das Hotel besitze mittlerweile zudem einen Kräutergarten mit aromatischen Pflanzen, die bei den Gerichten zum Einsatz kommen. Gereicht wurden zu dem Anlass unter anderem in Orangenblätteröl kandierter Rochen sowie gebackene Maispoularden mit gedünstetem Lauch. Der Blick in die Küche mit den dort bei der Arbeiten wirbelnden Köchen ist durch die offene Architektur freigegeben.

Designer Lázaro Rosa-Violán beschrieb gegenüber MM, dass es eine Herausforderung gewesen sei, das mediterrane Licht in den überdachten, ebenerdigen Saal einzuleiten. Der Kreative habe vor allem die Farben der Insel, so wie er sie sieht, zur Geltung bringen wollen: „Das Grün der Olivenbäume, das Rotbraun der Erde im Sommer, das Silbergrau der Steineichen in den Wäldern“.

Getreu des Leitgedankens einer lokalen Küche habe man auf natürliche Materialien gesetzt, die nahezu allesamt von der Insel stammen, seien es der Keramik-Fußboden oder der glasierte Fliesenschmuck an den Säulen, das Holz der Stühle, die Steinplatten der Tische, die Körbe und Glasornamente der Leuchten oder die Textilien der Sitzpolster in den für Mallorca typischen, gewebten Linguastoffen. „Auch die Kunstwerke aus Holz und gebranntem Ton stammen von Kreativen der Insel“, sagte Rosa-Violán.

Das Fünf-Sterne-Haus zeigt sich nach den Worten von Direktor Oyen bestens gerüstet für die anstehende Saison. „Wir sind zu Ostern sehr gut gebucht“, der Anteil der US-Amerikaner sei auf 20 Prozent gestiegen, der Anteil der Deutschen sei jedoch führend bei weit über der Hälfte. Wir gehen in unser 21. Jahr hier, aber wir haben stets neu in die Modernisierung und Verbesserungen unseres Hauses investiert. Nach dem Restaurant Terra werde im kommenden Winter ein neuer Beachclub-Bereich namens „Gran Mar“ geschaffen werden. „Wir lassen in unserem Bemühen, den Gästen das Beste zu bieten, nie nach“, so Oyen.