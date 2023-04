Osterzeit auf Mallorca ist auch Schlemmzeit. Daher gibt es in den Inselbäckereien sowohl herzhafte als auch süße Angebote. Eine davon sind die sogenannten Panades. Traditionell werden die Teigtaschen mit magerem Fleisch gefüllt. In den sogenannten "Forns" gibt es sie aber auch häufig mit Tintenfisch, Hühnchen und Erbsen gebacken. Der Teig ist sehr einfach und wird aus Mehl, Öl und Wasser hergestellt.

Bei den "Panades" handelt es sich um eine Mürbeteigtasche mit herzhafter Füllung.

Auch die pizzaähnlichen Cocas de Trampó sind an Ostern ein beliebter herzhafter Snack für zwischendurch. Belegt sind sie meist mit Tomaten, Zwiebeln und Paprika. Am Karfreitag wird auf der Insel traditionell Fisch gereicht. Meistens handelt es sich dabei um Stockfisch "Bacalao", der mit Gemüse und "Panades" begleitet wird.

Das Rezept "Frito de Pascua" ist ebenfalls ein typisches Gericht zu Ostern auf Mallorca. Es wird in der Regel mit Innereien vom Lamm zubereitet. Weitere Zutaten sind Kartoffeln, rote Paprikaschoten und Fenchel. Aufgetischt wird es überwiegend am Samstag. Ostersonntag und Ostermontag gibt es nach der Messe im Kreise der Familie Lamm und Spanferkel. Alternativ gehen viele Mallorquiner am Montag in Restaurants essen.

Zum beliebten süßen Ostergebäck gehören zum Beispiel die halbmondförmigen Robiols, die wahlweise mit Aprikosenmarmelade, Schokolade, Kürbiskonfitüre, Sahne, Hüttenkäse oder auch Pudding gefüllt sind. Zum Kaffee und Tee werden die Osterkekse Crespells gereicht. Besonders originell sind auch die Osterkuchen Mones de Pasqua, die mit raffinierten Schokoladenfiguren verziert sind. Bon Profit!