Die auf Mallorca ansässige deutsche Unternehmerin Anna-Claire Hestermann wird im Mai mit dem Tabana-Event-Restaurant ihr zweites Lokal an der Playa de Palma eröffnen. Wie Hestermann dem MM mitteilte, wird das Tabana Grill & Nightlife eine "einzigartige und exklusive gastronomische und kulturelle Erfahrung auf Mallorca bieten·" Das neue Lokal wird sich in zweiter Meereslinie zwischen den Balnearios 8 und 9 in der Avenida Son Rigo 4, an der Playa de Palma befinden. Ein Ort, der bei vielen Inselbewohnern und Mallorca-Liebhabern als ehemaliges Kult-Steakhouse Asadito des mallorquinischen Unternehmers Bartolomé Cursach bekannt sein dürfte.

Die neue Eigentümerin, Anna-Claire Hestermann, bringt 20 Jahre Erfahrung als Unternehmerin in Gastronomie, Hotellerie und dem Unterhaltungsbereich, vor allem auf Mallorca, mit. Zu ihrer Sports-Bar und Restaurant Road House, ebenfalls an der Playa de Palma, wird nun das Tabana als Eventlocation hinzukommen. Neben einem Restaurant mit mediterraner Küche wird es eine umfangreiche Weinauswahl sowie Cocktails und Schaumweine gaben. Das neu renovierte Lokal wird zirka 600 Sitzplätze haben und exklusive Parkplätze für Kunden sowie einen Transfer-Service anbieten. Neben der großen Restaurant-Terrasse wird das Tabana drei private Räume beherbergen, die für Events genutzt werden können. Das Konzept des Tabana soll für jede Art von Kunden passen und, wenn auch bevorzugt, nicht nur volljährige Gäste ansprechen. Denn: Die Philosophie von Anna-Claire Hestermann und ihrem Team ist, dass jeder das Tabana erfahren kann und sollte. "Alles, was man dazu braucht, ist Neugier und den Wunsch, in andere Welten zu reisen, ohne die Insel dafür verlassen zu müssen", sagt Hestermann. Tabana sei mit der Absicht entstanden, zu wachsen und sich zu verändern. Das seit 2019 geschlossene Asadito war 2021 von einer Unternehmerfamilie gekauft worden. Damals hieß es noch, in dem Gebäude solle ein Nachtclub unterkommen.