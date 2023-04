Wem gelüstet es als Insel-Urlauber oder -Resident nicht zuweilen danach, nach all den Paellas, Tapas und Sangrías endlich einmal kraftvoll in einen echt bayerischen Leberkäse zu beißen? Die Auswahl an Orten, diesem Trieb ungehemmt zu frönen, ist erklecklich, aber begrenzt, und Lokale mit einem gewissen urigen deutschen Esprit, die auch noch gehoben daherkommen, sind eher dünn gesät. Wie schön also, dass der vom Tegernsee stammende Gastro-Profi Werner Wiedemann das Eiland um einen durch und durch heimatlichen Esstempel bereichert ...

Im schon seit etwa vier Jahrzehnten existierenden, am Rande des Ferienortes Peguera befindlichen Restaurant "Rancho Romana" tischt das schon seit 32 Jahren auf der Insel wohnhafte Wirts-Urgestein seit bereits einigen Tagen vor allem bayerische Schmankerl auf, die manch einen Gaumen über Gebühr betören dürften: Der Krustenbraten vom Jungschwein mit dunkler Biersauce und Kartoffelknödel ist in dem Lokal für 17,50 Euro zu haben, der Kalbstafelspitz mit Meerrettichsauce und Bouillonkartoffeln schlägt mit 22,50 Euro zu Buche.

Wobei die Speisekarte von Tag zu Tag variiert. Die kulinarischen Genüsse kann man sich von Dienstag bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr zu Gemüte führen. Der hinter einem wohlgeformten Torbogen liegende Biergarten öffnet bereits eine Stunde früher und schließt eine später, manchmal ist er etwas länger zugänglich.

Wobei der 75-jährige Werner Wiedemann, der auf der Insel ein alter, auch aus Golf-Clubs bekannter Catering-Hase ist, genau darauf achtet, dass die Produkte aus deutschen Landen kommen. „Das Fleisch und die Kartoffeln werden von Feinkost Knapp aus Stuttgart geliefert”, so der gelernte Koch und Metzger gegenüber MM. Wiedemann gedenkt, das Urig-Gutbürgerliche mit mediterranen Einflüssen zu veredeln. Auch auf den momentan so populären vegetarischen Zug will er aufspringen, also fleischlose Gerichte anbieten. Alles in allem solle die Küche im idyllisch am Fuß der Berge gelegenen Restaurant gehoben und zugleich „modern und jung” sein, so Wiedemann. In dieses Konzept passen seinen Angaben zufolge auch die Süßspeisen, die er kredenzt. „Diese werden von einer externen Patisserie zugeliefert.” Das Augustiner-Bier vom Fass wird direkt aus München eingeflogen.

Ein Besuch des „Rancho Romana” soll nicht nur zu einem Wohlfühlerlebnis kulinarischer Art geraten. Auch andere Sinne werden bewusst angesprochen: So wird auf dem nur 15 Gehminuten vom blütenweißen Romana-Strand gelegenen Areal sonntags Live-Musik geboten, zuweilen gibt sich gegen 14 Uhr der seit vielen Jahren zum Insel-Inventar gehörende Saxofonist Egon Wellenbrink die Ehre, der durch TV-Werbung für Kaffeefilter der Marke Melitta vor Jahren zu größerer Berühmtheit gelangt war. An den bevorstehenden Ostertagen kann man in dem Lokal badischen Spargel vertilgen, der mit einer hausgemachten Sauce hollandaise serviert wird. Wer mit Kindern den „Rancho Romana” beehrt, kann diese laut Werner Wiedemann auf den angeschlossenen Reiterhof schicken und auf Pferden nach Herzenslust herumtollen lassen.

Dies wird auch dann möglich sein, wenn das besondere Hochamt des Restaurants über die Bühne geht: An jedem Sonntag will man zu einem noch nicht festgelegten Preis einen Brunch organisieren, der sich gewaschen hat. „Dafür kann man bis 18 Uhr essen und trinken, so viel man will”, verspricht Werner Wiedemann.