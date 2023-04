Wenn Sie einmal das "echte" Mallorca erleben möchten, haben Sie an diesem Wochenende gleich mehrere Gelegenheiten. Im Norden und im Südwesten der Insel werden in den kommenden Tagen zwei große Dorffeste gefeiert, die sogenannten "Firas". In Calvià dreht sich am Samstag und Sonntag, 15. und 16. April, alles um Schafe und Ziegen. Bei der "Fira d’Oví i Capri" werden die schönsten Tiere gezeigt und gekürt. Am Samstag werden sie zwischen 8.30 und 12 Uhr mit einem Showlauf aufs Gelände gebracht. Besonders interessant für die Kleinen, denn die Tiere dürfen auch gestreichelt werden.

Neben der Tierschau gibt es am Samstag ab 10 Uhr sowie Sonntag ab 9 Uhr einen großen Kunsthandwerks- und Bauernmarkt mit originalen Insel-Produkten wie etwa Käse, Wurst und Brot. Am Sonntag kann man sich eine traditionelle Tanzaufführung des "Ball de Bot" ansehen, und zwar auf der Plaça de les Collidores d’Oliva ab 12 Uhr. Viele Mallorquiner treffen sich mittags im Stadtzentrum, trinken eine "Caña" und snacken dazu eine Kleinigkeit. Jung und Alt kommen zusammen und feiern schon tagsüber beim "Tardeo", der beliebten Nachmittags-Party. Denn oft spielen die Bars laute Musik und es wird getanzt. Am Samstagabend treten auch Bands auf. Nachlesen können Sie das Programm hier. Der "Ball de Bot" ist eine original mallorquinische Tanzaufführung, die fast auf jedem Dorffest gezeigt wird. Foto: Archiv Ähnliche Nachrichten Diese sechs Sehenswürdigkeiten auf Mallorca sind kostenlos Fröhliche Tänze oder schweigsames Schreiten: Auf Mallorca wird auf vielerlei Art gefeiert Mehr ähnliche Nachrichten (1) Parallel geht es im Norden Mallorcas ganz ähnlich zu. In Port d’Alcúdia dreht sich am Wochenende alles um Tintenfisch und Nautik. Dort wird von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. April, die "Fira Nàutica i de la Sípia" ausgerichtet. In knapp 50 Restaurants kann man sich durch alle möglichen Kreationen von und mit Tintenfisch, der auf Spanisch "Pulpo" heißt, probieren. Dafür werden unter anderem riesige Pfannen mit Paella zubereitet. Bei den Sepien handelt es sich um enge Verwandte der Kalmare, ihre Tinte wird auch als Farbstoff für schwarze Pasta verwendet. Aber auch was das Thema Nautik anbelangt, hat der Hafenort im Norden einiges zu bieten. Denn Port d'Alcùdia kann auf eine jahrhundertealte Tradition rund ums Fischen und Segeln zurückblicken, die man am kommenden Wochenende entdecken kann. Auch in diesem Jahr wird wieder eine Nautikmesse mit großer Bootsausstellung auf die Beine gestellt, bei der man sich Yachten anschauen und auch kaufen kann. Alte Fischer zeigen beispielsweise, wie früher Netze geknüpft wurden. Rund um den Passeig Marítim, die Hafenpromenade, gibt es viel zu sehen und zu entdecken. Das kulinarische Angebot konzentriert sich auf das Festzelt. Hier gibt es das ausführliche Programm der Stadtverwaltung.