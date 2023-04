Die Marke Bombon Boss eröffnet ihr erstes Café im Einkaufszentrum Porto Pi in Palma de Mallorca. Das neue Lokal befindet sich in der obersten Etage des Zentrums, in der sich auch die meisten Mode- und Accessoiresgeschäfte befinden. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Croissants, Pfannkuchen, Waffeln sowie diverse Sandwiches und Salate. Dazu gibt es eine Auswahl an heißen und kalten Getränken, darunter Latte Macchiato, Frappé, Smoothies und Kaffeespezialitäten. Spanienweit ist die Marke bereits mit 36 Filialen vertreten.

In dem Einkaufszentrum Porto Pi, das sich an Palmas westlichem Stadtrand nahe dem Hafen und dem Küstenort Cala Major befindet, findet der Besucher ein umfangreiches gastronomisches Angebot. Es ist mit dem öffentlichen Nahverkehr genauso erreichbar wie mit dem privaten Pkw, der in einem Parkhaus unter der Mall abgestellt werden kann.