In der katalanischen Hauptstadt Barcelona hat der Guide Michelin vergangene Woche zahlreiche Restaurants in Spanien ausgezeichnet, die offiziell von den Gastro-Kritikern empfohlen werden. Dazu zählen 47 Restaurants auf den Balearen, 23 davon auf Mallorca. Es ist das erste Mal, dass die Chefköche der empfohlenen Restaurants des beliebten Gastro-Führers diese Anerkennung persönlich auf einer öffentlichen Veranstaltung erhalten haben.

Und diese 23 Restaurants empfiehlt der Guide Michelin auf Mallorca:

365: Das Restaurant befindet sich in dem Fünf-Sterne Hotel Son Brull in Pollença.

Aromata: Das Lokal des Chefkochs Andreu Genestra bietet kreative, regionale Gerichte sowie eine große Weinauswahl in feinem Ambiente mit Terrasse.

Arrels by Marga Coll: Das mallorquinische Restaurant befindet sich im Hotel De Mar Gran Meliá in Calvià.



Ca Na Toneta: Dieses malerische kleine Restaurant, das frische Bio-Produkte serviert, liegt im bezaubernden Dorf Caimari am Fuße der Tramuntana-Berge.



Can Simoneta: Das Restaurant Can Simoneta gehört zum gleichnamigen Fünf-Sterne-Hotel in der Gemeinde Capdepera und bietet direkten Zugang zum Strand von Canyamel.



Daica: Das kleine Restaurant von David Ribas und Caterina "Caty" Pieras in Llubí im Inselinneren gilt als eine der führenden Gourmetadressen Mallorcas.



El Txoko de Martín: Gehobene baskische Küche in einem stilvollen Restaurant mit Außenbereich und entspannter Atmosphäre. Der weltbekannte Chef Martín Berasategui verfügt über insgesamt zwölf Michelin-Sterne.



Es Canyis: Das Restaurant befindet sich am Es Repic Strand in Port de Sóller und bietet einen Panoramablick über die gesamte Bucht.



Joan Marc: Koch und Besitzer Joan Marc verleiht in seinem Restaurant in Inca rustikalen mallorquinischen Rezepten eine moderne Note.



Kairiku: Das japanische Restaurant befindet sich im Hotel Sa Creu Nova Petit Palais Art & Spa in Campos.



La Bodeguilla: Zu den Spezialitäten es Restaurants in Palma zählen unter anderem Ochsenschwanzravioli, Octopus-Carpaccio, Gänseleberterrine undeine Käseauswahl mit Feigen.

La Fortaleza: Das Lokal befindet sich im Hotel Cap Rocat an der Cala Blava.



La Vieja: Im "La Vieja" vereint der Kanare Jonay Hernández den Geschmack der Gerichte seiner Heimatinseln, den Kanaren, mit zeitgenössischer mediterraner Küche. Natürlich fehlen hier nicht die "Papas arrugadas" mit grünem oder rotem Mojo.



Port Petit: Hier kann man kreative Küche mit mediterranen, französischen und exotischen Akzenten und Blick über den Hafen von Cala d'Or genießen.



Quadrat: Mediterrane gastronomische Küche mit einer modernen Präsentation bietet Chef Àlvar Albaladejo. Das Restaurant befindet sich im Hotel Sant Francesc in Palmas Altstadt.



Laudat: Das Restaurant liegt im Herzen von Santanyí, in der Nähe der Kirche. Benannt wurde es nach seinem Inhaber Michael Laudat.



Sa Clastra: Gourmet-Restaurant im Castell Son Claret unter Führung des jungen talentierten mallorquinischen Küchenchefs Jordi Cantó.



Sa Pleta by Marc Fosh: In dem Restaurant in Canyamel stehen mediterrane Gerichte aus lokalen Produkten im Vordergrund.



Schwaiger Xino’s: Seit Oktober 2015 kann man die berühmte Küche von Gerhard Schwaiger in Palma genießen. Auf der Karte stehen – je nach Saison – Leckereien wie hausgebeizter Lachs, Gambas auf Rösti, Terrine von der Entenstopfleber mit weißem Portweingelee oder Apfeltorte "à la Schwaiger".

Son Tomás: Das Restaurant in Banyalbufar gehört der Familie Picornell-Funke und serviert mallorquinische und mediterrane Küche aus marktfrischen Produkten, darunter Paella, frischer Fisch und Meeresfrüchte.



Stagier: Angesagtes kleines Lokal mit Gourmet-Tapas in Palmas Szeneviertel Santa Catalina.



Sumaq: Peruanische Fusion-Cuisine steht hier im Vordergrund. Das Lokal befindet sich ebenfalls in Palmas Gastro-Meile Santa Catalina.



Terrae y Tess de Mar: Auf der Speisekarte des Restaurants in Campos stehen mediterrane und mallorquinische Gerichte.