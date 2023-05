Im Gespräch sind sie schon seit langem, nun macht eine Internetplattform namens NextNorth offenbar Ernst: Mit Lufttaxis will es den Transport auf und zwischen den Baleareninseln revolutionieren. In der Startphase, die einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge gerade begonnen hat, konzentriert sich NextNorth vor allem auf Mallorca. Vom Flugfeld Son Bonet vor den Toren Palmas soll die Helikopter des Typs Eurocopter AS 350 zu Flügen innerhalb der Insel sowie nach Ibiza abheben. Billig ist der exklusive Spaß allerdings nicht, für einen Flug mit bis zu fünf Passagieren berechnet das Unternehmen 7.800 Dollar (umgerechnet etwa 7.200 Euro).

Während der Startphase des Projekts kommen ausschließlich die Frankreich hergestellten einmotorigen Eurocopter zum Einsatz. Langfristig will NextNorth auf Helikopter mit nahezu geräuschlosem E-Motor umsteigen. Kunden könnten mit dem Lufttaxi gegenüber herkömmlichen Transportmitteln bis zu 80 Prozent an Zeit einsparen, teilte das Unternehmen mit. Eine Verbindung zwischen den beiden Inseln Ibiza und Formentera werde derzeit auf ihre Rentabilität hin geprüft. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auf Mallorca an verschiedenen Orten sogenannte Vertiports entstehen, auf denen die Helikopter starten und landen können. "Mit diesen wollen wir die verschiedenen Transportmöglichkeiten miteinander verbinden und die Mobilität mit Blick auf die Zukunft neu aufstellen", so NextNorth-Managerin Gema Ferrero.