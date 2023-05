Das Anbaugebiet der geschützten Ursprungsbezeichnung (DO) Binissalem hat einen besonderen Grund zum Feiern. Von Freitag bis Sonntag, 12. bis 21. Mai, werden zum 10. Mal die Wine Days veranstaltet, die sich über zehn Tage erstrecken werden. Die Weintage beginnen mit einem Fest im Kreuzgang von Sant Francesc in Palma. Zehn Weinkellereien der DO präsentieren ihre erlesenen Tropfen zur Verkostung: die Bodegas José L. Ferrer, Jaume de Puntiró, Vins Nadal, Vinyes i Vins Ca Sa Padrina, Can Ramis, Vinya Taujana, Celler Sebastià Pastor, Bodega Santa Catarina, Can Verdura und Can Fumat. Dazu kredenzen vier Chefs des Verbands der Köche auf den Balearen leckere Tapas, die aus Qualitätsprodukten der Region zubereitet werden.

Auch die übrigen Tage stehen attraktive Aktivitäten auf dem Programm. Wie wäre es zum Beispiel mit einer E-Bike-Tour durch die Weinfelder von Jaume de Puntiró, Weinprobe und Imbiss inklusive? Oder mit Reisgerichten des Küchenchefs Kike Martí, Meisterkoch des spanischen Kochverbandes, begleitet von einer Auswahl an Weinen der Bodega José L. Ferrer? Oder doch lieber ganz relaxt Entspannungsübungen für Paare mit anschließender Weinverkostung? Wer Lust auf die Wine Days bekommen hat, findet sämtliche Informationen über die Veranstaltung unter winedaysmallorca.com/de.