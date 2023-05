Wenn Sie gerade dabei sind, Ihr Wochenende auf Mallorca zu planen, sollten Sie sich diesen MM-Tipp nicht entgehen lassen. Am Freitag, 19. Mai, startet in Palma die "Feria de Tapeo", die Tapas-Messe. Drei Tage lang kann man sich am Paseo Sagrera zwischen der Altstadt und dem Hafen durch verschiedene Kreationen von Tapas und Pinchos probieren. Diese kommen nicht nur von Mallorca und den Balearen, sondern auch aus Andalusien und Valencia. Dazu gibt es bei freiem Eintritt viel Drumherum, wie etwa ein DJ, der am Freitagabend auflegt. Am Samstag um 12 Uhr gibt es Tanzaufführungen und am Abend ein Rockkonzert.