Mode, Deko, Kunst, Musik und Streetfood treffen ab Freitagabend auf Mallorca wieder aufeinander. Der beliebte "AfterSun Market" in Port Adriano im Südwesten der Insel beginnt um 19 Uhr. Es ist bereits die siebte Ausgabe des Marktes, auf dem sich Geschäfte und Boutiquen in über 20 Containern präsentieren.

Ob man nun selbstgemachte Kerzen, kolumbianische Handtaschen oder Boho-Kleider sucht, es gibt viel zu sehen und zu entdecken. Dabei werden die Container von urbanen Künstlern aufwändig gestaltet. Der "AfterSun Market" wird bis Sonntag, 18. Juni, immer freitags, samstags und sonntags zwischen 19 und 23 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt ist kostenlos.

Außerdem gibt es jeden Freitagabend Live-Musik mit Bands und DJs, oder auch samstags Workshops für Kinder. Am Samstag, 27. Mai, können die Kleinen Mallorca-Motive malen und am Sonntagabend ihre eigenen Makramees knüpfen. Die Besucher können sich durch viele Foodtrucks probieren. Wer sich die Kunst-Container abseits des Marktes ansehen möchte, kann das täglich tun, denn sie sind öffentlich zugänglich. Hier finden Sie das gesamte Programm des Marktes und auch eine Liste aller teilnehmenden Aussteller. Mehr Informationen zu allen Wochen- und Flohmärkten auf Mallorca gibt es auch immer in unserem Online-Eventkalender.