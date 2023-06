Mallorca und das Mittelmeer waren die Inspiration für die aktuelle Kollektion der Schmuckdesignerin Isabel Guarch. Bei den Juwelen werden hauptsächlich Barockperlen verarbeitet. Dabei handelt sich um Süßwasserperlen, die in Asien gezüchtet werden. „Alle Stücke sind einzigartig. Keine Perle gleicht der anderen, das ist das Besondere an dieser Kollektion”, erklärt die mallorquinische Designerin.

Zu den Anhängern, Armbändern, Ohrringen und Ringen gehören auch Stücke aus 18-karätigem Gold. Als Hommage an ihre Heimatinsel verwendet Isabel Guarch vor allem typische Strand- und Meeresmotive wie Muscheln oder Seesterne. Jede Perle, die für die Herstellung des Schmucks verwendet wird, ist von der Designerin im Atelier in Palma eigenhändig ausgewählt worden.

Die neue Kollektion richtet sich nicht ausschließlich an Frauen. Auch für Männer passt Isabel Guarch diese Barockperlen an deren Geschmack und Stil an. „Immer mehr Männer fragen uns nach exklusiven Stücken, die wir dann auch nach dem individuellen Geschmack kreieren”, so Guarch. Die Schmuckstücke sind auch im spanischen Kaufhaus El Cortes Inglés erhältlich.