Entdecken Sie den Zauber unserer Weine mit dem Geschmack nach Meer bei einer einzigartigen Verkostung; Weinprobe der Kontraste im Weingut Vi Rei.

Sind Sie ein Weinliebhaber und lieben es, neue Geschmacksrichtungen und Nuancen zu entdecken? Bodegas Vi Rei hat eine Überraschung, die Sie faszinieren wird. Wir laden Sie ein zu einem unvergleichlichen Verkostungserlebnis bei der Kontrastverkostung der Bodegas Vi Rei, bei der Sie vier verschiedene Sorten unserer Weine, sowohl junge als auch im Fass gereifte, entdecken und vergleichen können. Insgesamt warten acht Weine darauf, von Ihnen verkostet zu werden – für nur 15 Euro pro Person!





Spüren Sie die Meeresbrise in jedem Schluck:



Bei Bodegas Vi Rei verschmelzen die Leidenschaft für den Wein und der Respekt für das Land in jeder unserer Kreationen. Unsere Weinberge, die von der Brise des Mittelmeers umspielt werden, sind der perfekte Ort, um die besten Trauben anzubauen, die unseren Weinen einen einzigartigen und authentischen Charakter verleihen.

Die CONTRAST-Verkostung – eine sensorische Reise:



Bei dieser besonderen Verkostung laden wir Sie ein, sich auf eine spannende sensorische Reise durch unsere Weine zu begeben. Wir beginnen mit den jungen Weinen, deren Frische und Fruchtigkeit Sie überraschen wird. Danach lernen Sie unsere im Fass ausgebauten Weine kennen, denen die Zeit und das Eichenholz Komplexität und Eleganz verleihen.

Der Charme der Vielfalt:



Bei Bodegas Vi Rei glauben wir, dass jeder Wein seine eigene Geschichte zu erzählen hat. Bei dieser Verkostung werden Sie entdecken, wie unsere mit Sorgfalt und Leidenschaft angebauten Rebsorten in einzigartige Weine mit eigener Persönlichkeit verwandelt werden. Von frischen und aromatischen Weißweinen bis hin zu kräftigen und verführerischen Rotweinen – jeder Schluck wird Sie in ein einzigartiges Erlebnis eintauchen lassen.

Das perfekte Zusammenspiel:



Um dieses Erlebnis noch zu bereichern, haben wir für Sie ein exklusives Pairing zu Ihren Verkostungen vorbereitet. Unsere Experten haben sorgfältig köstliche Häppchen ausgewählt, die die Qualitäten jedes Weins unterstreichen und die Verkostung noch angenehmer und unvergesslicher machen.

Eine besondere Umgebung auf Mallorca:



Unsere Weinkellereien befinden sich in einer privilegierten Region Mallorcas, in der Natur und Tradition mit Innovation und önologischer Kunst verschmelzen. Tauchen Sie ein in diese einzigartige Umgebung und lassen Sie sich vom Hauch des Meeres einhüllen, der sich in jedem Schluck unserer Weine widerspiegelt.



Reservieren Sie Ihren Platz

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diese einzigartige Verkostung bei Bodegas Vi Rei zu genießen. Treffen Sie Ihre Freunde, Familie oder Arbeitskollegen und erleben Sie ein unvergessliches Weinerlebnis. Die Plätze sind begrenzt, also reservieren Sie rechtzeitig!





Spüren Sie den Zauber unserer Weine mit dem Geschmack nach Meer und lassen Sie sich bei jedem Schluck von der Brise verführen, die sie umweht. Wir erwarten Sie bei Bodegas Vi Rei, um die Essenz des Mittelmeers in jeder unserer Weinkreationen zu entdecken. Zum Wohl!