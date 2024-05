Lío und Lions Club: Benefiz-Gala zugunsten des Projekts „Comida para todos” (Essen für alle)

Die erste der beiden Wohltätigkeitsgalas, die Lío Mallorca in dieser Saison veranstalten wird, findet am 26. Mai statt. Bei dieser ersten Gelegenheit wurde der Lions Club Palma ausgewählt, eine Organisation, die sich seit über 13 Jahren für gemeinnützige Zwecke und humanitäre Hilfe einsetzt.

Ziel des Abendessens ist es, Gelder für das Projekt „ Essen für alle“ zu sammeln, das darin besteht, gut erhaltene Lebensmittel von einer großen Kette an verschiedene Organisationen und Bedürftige in der Gemeinde zu verteilen sowie weitere Hilfe zu leisten.

Mit dieser Wohltätigkeitsveranstaltung schließt sich Lío Mallorca mit der gemeinnützigen Organisation zusammen, um zusätzliche Gelder zu sammeln, die dazu beitragen, die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation auszuweiten und nicht nur mehr Menschen zu erreichen, sondern auch Familien und Einzelpersonen in besonderen Notlagen direkt zu unterstützen. Der Lions Club stellt Lebensmittel, Medikamente, Hygieneartikel und andere Formen der Hilfe bereit und ist Teil von Lions International, einem weltweiten Netzwerk mit globaler Präsenz. Ein Menü für alle Geschmäcker Alle, die an der Gala teilnehmen, werden einen zauberhaften Abend im Lío zu einem Sonderpreis erleben und gleichzeitig einen Beitrag zu dieser großartigen Wohltätigkeitsarbeit leisten. Es wird eine einzigartige Gelegenheit sein, das Lío Mallorca und alles, was es zu bieten hat, zu erleben. Das Abendessen wird von den Küchenchefs Andreu Genestra und Felip Moreno zubereitet und umfasst drei verschiedene Menüs: eines mit Fleisch, eines mit Fisch und ein veganes Menü. Die Speisen können beim Kauf der Eintrittskarten unter www.lionsclubpalma.com ausgewählt werden. Der Preis für die Veranstaltung beträgt 129 Euro inklusive Softdrinks und Wein. Die gewagteste Lío-Show kommt 2024 nach Mallorca. Für 2024 bringt die Lío-Gruppe eine kabarettistische Restaurant-Show namens Delicatessen nach Mallorca. Eine Show, die laut ihrem Schöpfer, Joan Gràcia, ein Fest für die Sinne ist. „Es ist eine exquisite Erfahrung, die die Seele, den Geschmack, den Tastsinn, das Gehör, das Sehen und den Geruchssinn anspricht. Es geht um Delikatessen. Lustvoll, leidenschaftlich, pikant, kulinarisch und sehr gewagt - wer würde nicht gerne ein Abendessen mit diesem exquisiten, sinnlichen Menü genießen", sagt Gràcia. Das Abendessen beginnt um 19 Uhr, an diesem Tag ist der Lío Club für andere Gäste nicht zugänglich. Für den Rest der Saison können Tickets und VIP-Tischreservierungen über die Website von Lío Mallorca erworben werden. Der Zugang zum Lío Club ist generell unabhängig vom Besuch des Dinners und der Show möglich. Der Club ist von Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden geöffnet.