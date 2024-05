Das aufregendste gastronomische Erlebnis der Welt startet am Donnerstag, 23. Mai, in seine zweite Saison auf Mallorca. Dieses mitreißende Erlebnis kombiniert die beste mediterrane Gastronomie mit außergewöhnlichen Darbietungen von Weltklasse-Künstlern und bietet eine fesselnde Show mit dem Titel „Delikatessen“, die das Konzept des modernen Kabaretts neu definiert. Im Lío erfreuen nicht nur die Künstler die Gäste, sondern auch das Servicepersonal beteiligt sich an der Show und schafft eine unvergessliche Atmosphäre.

Das Lío Mallorca befindet sich im Epizentrum von Palmas neuem Paseo Marítimo, dem Herzstück des mallorquinischen Nachtlebens. In dieser Saison können die Gäste den Veranstaltungsort direkt von der Promenade aus über die legendären Panoramaaufzüge erreichen, von wo aus sie einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Bucht von Palma genießen können, sobald sie angekommen sind. Die Gäste werden die diesjährige Show "DELICATESSEN" genießen können, eine Kreation von Joan Gràcia, dem künstlerischen Kopf hinter der Lío-Gruppe. „Diese Show ist ein Fest für die Sinne: ein exquisites Erlebnis, das die Seele, den Gaumen, den Tastsinn, das Gehör, das Sehen und den Geruch verwöhnt. Unser Ziel ist es, ein ganzheitliches Erlebnis zu schaffen, das nahtlos vom Abendessen und der Show in den Lío Club übergeht. „Wir garantieren, dass es einer der besten Abende Ihres Lebens sein wird", sagt Gràcia. Der renommierte mallorquinische Küchenchef Andreu Genestra (ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern und einem grünen Stern) und Felip Moreno haben ein Menü kreiert, das die Essenz des Mittelmeers in jedem Gericht widerspiegelt. Ihr Ziel ist es, die Aromen im Rhythmus einer sexy Show im Mund explodieren zu lassen, dazu gibt es die perfekte Kombination der besten und exklusivsten Weine und Champagner der Welt. Nach der Show verwandelt sich das Lokal in den Lío Club, wo Sie die ganze Nacht zum Rhythmus der besten lokalen und internationalen DJs durchtanzen können. Zur Grand Opening Party des Clubs kommen einige der angesagtesten Größen der internationalen elektronischen Musikszene. Die Eröffnungsparty startet mit Damian Lazarus. Der Schöpfer und Gründer des Labels Crosstown Rebels und des Day Zero Festivals ist einer der kreativsten und innovativsten DJs und Produzenten seiner Generation. Seine Fähigkeit, neue Dimensionen rund um House und Techno zu schaffen, ist unvergleichlich. Ihn live zu erleben ist eine Erfahrung, die jeder Anhänger der elektronischen Musik mindestens einmal im Leben machen sollte. Am Freitag empfängt der Club den griechischen DJ Angelos. Sein Afro-House-Sound hat nicht nur die besten Tanzflächen der Welt erobert, sondern auch die besten Künstler wie Black Coffee, die regelmäßig seine Musik spielen. Am Samstag kann man einen weiteren der führenden Namen der internationalen elektronischen Musikszene begrüßen: den Spanier Arodes. Sein besonderer Stil ist gleichzeitig tiefgründig, melodisch, emotional und scheut sich nicht, zwischen den Genres zu wechseln.

Lío Mallorca bereitet für 2024 viele weitere Verantaltungen vor, auch das Club-Programm wird in Kürze vorgestellt. Tickets und VIP-Tischreservierungen sind bereits über die Website von Lío Mallorca erhältlich. Der Zugang zum Lío Club ist unabhängig und die Eintrittskarten können auch ohne Teilnahme am Abendessen und der Show erworben werden. Der Club wird von 23:30 Uhr bis in die frühen Morgenstunden geöffnet sein. Buchungen ab sofort auf der Website www.liogroup.com/mallorca Die Lío-Gruppe ist ein weltweites Phänomen, das vor mehr als einem Jahrzehnt auf Ibiza entstand und die Luxusunterhaltung revolutioniert hat. Derzeit gibt es Locations auf Ibiza, Mykonos, Mallorca, London und bald auch in Dubai. Öffnungszeiten Restaurant und Show:

Abends ab 20:30 Uhr

Mai und Oktober: Donnerstag bis Samstag

Juni und September: Donnerstag bis Sonntag

Juli und August: Dienstag bis Sonntag Lío Club:

An allen Abenden, an denen das Restaurant geöffnet ist, legen DJs ab 23:30 Uhr auf. Die Eintrittskarten für den Lío Club können unabhängig von der Teilnahme am Abendessen und der Show über die Website erworben werden.