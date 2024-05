Seit dem 6. Mai gibt es in Portocolom ein neues Highlight unter den besten gastronomischen Angeboten der Insel. Es ist das Restaurant Pure Barbacana, das seinen Namen von der idyllischen Bucht hat, in der es sich befindet. Das Angebot dieses neuen Lokals, das sich zu den bereits bestehenden Lokalen des Unternehmens an den unterschiedlichsten Küstenabschnitten gesellt, entspricht denselben Qualitätsstandards, wenn auch mit einigen Besonderheiten.

Pure Barbacana bietet ein hohes gastronomisches Niveau, bei dem frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel im Vordergrund stehen. Seine Küche ist typisch mediterran, jedoch kombiniert mit kreativen Fusion-Elementen, die sie besonders unwiderstehlich machen. Fleisch und Fisch sind die Protagonisten der Kreationen eines Küchenchefs mit umfangreicher Erfahrung in Michelin-Sternehäusern. Zusammen mit einem großen Team von Fachkräften sowohl im Speisesaal als auch in der Küche bietet das Pure Barbacana ein anspruchsvolles Erlebnis, das auch die anspruchsvollsten Gäste zufriedenstellen kann und deren Stärke in der raffinierten Präsentation der Gerichte liegt.

Das Ambiente des Lokals verdient eine besondere Erwähnung. Neben der gleichnamigen Bucht bietet die Terrasse einen spektakulären Ausblick auf das Meer und den nahe gelegenen Leuchtturm von Portocolom. Außerdem gibt es einen Swimmingpool, wo man auch Cocktails und Snacks genießen kann. Mittwochs ist ein besonderer Tag, denn dann wird Sushi von einem Experten für diese Art von Gericht serviert. Die Dekoration ist an die Umgebung angepasst und basiert auf den Werken des Malers und Bildhauers Ricardo Gago.

Erwähnenswert ist auch die Weinkarte, die sehr vielfältig ist und einen besonderen Schwerpunkt auf mallorquinischen Weinen hat. Sie wurde so gestaltet, dass sie ideal zu dem Ambiente voller Kunst und Kreativität passt, das Weinliebhaber zu schätzen wissen. Kurzum, Pure Barbacana in der Carrer de la Assumpció, 22 in Portocolom bringt der Stadt ein unwiderstehliches Angebot an qualitativ hochwertiger Küche mit authentischen Aromen und dem Vergnügen, diese in einem idyllischen Rahmen genießen zu können.

Weitere Fotos finden Sie in der Fotogalerie hier.