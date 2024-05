Überall auf der Welt werden immer wieder am 28. Mai die mit Brotscheiben bedeckten Frikadellen in Ehren gehalten, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts im wahrsten Sinne des Wortes "in aller Munde" sind – es ist Welt-Hamburger-Tag! Auch auf Mallorca ist man sich dieses Anlasses vollauf bewusst. Für MM ist dies Grund genug, die sieben angesagtesten Burger-Läden jenseit von McDonalds und Burger King aufzuzählen – von preisgünstig und rustikal bis schick und doll.

Trendy: "Raimundo"

Fast am oberen Ende der Wow-Skala stehen die beiden Lokale von Raimundo: Eines befindet sich an der gleichnamigen Plaça Raimundo Clar 14, das zweite liegt an der beliebten Fußgängerzone Blanquerna 17, die als Essgasse par excellence der Palmesaner gilt. Burger kosten dort ohne Pommes Frites mehr als 12 Euro, dafür kommen sie kreativ aufgetunt mit unterschiedlichsten Käsesorten, Erdnussbutter, Teriyaki-Soße und, und, und daher.

Edel: "Badal"

Eher edlere Burger werden auch in den beiden Lokalen von Badal aufgetischt – an der Plaça del Comtat del Rosselló 7 nahe dem Olivar-Markt und im Gewerbepark Son Rossinyol in der Straße Gremi d'Hortelans 1. Die Burger dort werden ähnlich kunstvoll angerichtet wie bei Raimundo, die Preise liegen im ähnlichen Bereich.

Hip: "Buco"

Unendlich trendig und sogar noch teurer als in den anderen Restaurants geht es auch in den beiden Lokalen von Buco zu. Eines befindet sich in der Rubén-Darío-Straße 8, das zweite im Meeresviertel El Molinar an der Joaquim-Fuster-Straße 265. In den Buco-Läden gilt die einschlägige Kreativität als grenzenlos, es werden sogar Möhren, Trüffel-Mayonnaise und Guacamole verwendet.

Pupulär: "Foster's Hollywood" und "Klüg"

In der Blanquerna-Straße befinden sich noch zwei weitere Burger-Restaurants, Klüg (Hausnummer 36) und Foster's Hollywood (Hausnummer 13, dazu am Ocimax-Kino und im Einkaufszentrum Porto Pí). Im zweitgenannten Lokal gibt es sogenannte Smash-Burger in drei Größen zwischen 10 und 16,50 Euro. Die Erzeugnisse haben Namen wie "Wunder" oder "Old School". Ultrakorrekt sind dort "Veggie"-Burger. Bei Foster's Hollywood geht es leicht rustikaler, dafür aber amerikanischer zu, die Preise liegen auf Klug-Level.

Rustikal: "Alaska" und "Bons Aires 13"

Wer es nicht so schick und preisgünstiger mag, dem seien zwei Lokalitäten empfohlen: Der Traditions-Kiosk Alaska befindet sich auf der Plaça Mercat, man sitzt oder steht draußen. In dem Steh-Restaurant kosten die Burger deutlich weniger als in den schicken Gastbetrieben. Das zweite Lokal heißt Bons Aires 13, wird von einem chinesischen Ehepaar betrieben und befindet sich in der Horts-Straße 1. Dort kostet der Burger samt Pommes Frites lediglich sechs Euro.