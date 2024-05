Wein- und Gastronomieliebhaber haben am 6. Juni 2024 ein unverzichtbares Date auf Mallorca. Auf der beeindruckenden Terrasse des Restaurants Katagi Blau, das sich im renommierten Hotel Iberostar Selection Llaut Palma befindet, findet die Veranstaltung VINOS AL CIELO ("Weine zum Himmel") statt. Ein unvergessliches Erlebnis, das das Beste aus Önologie und Haute Cuisine in einem spektakulären Rahmen mit einzigartigem Meerblick vereint.

VINOS AL CIELO ist ein Pflichttermin für alle, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind. Diese Veranstaltung ist ein Muss für alle, die einen einzigartigen und anspruchsvollen Abend auf der Insel erleben möchten.

Große Wertlegung auf lokalen Produkte

Eine der Hauptattraktionen von VINOS AL CIELO ist die Möglichkeit, eine Auswahl von 13 sorgfältig ausgewählten Weinen von nationalen und lokalen mallorquinischen Weinkellereien zu verkosten. Dies alles in Verbindung mit bester Gastronomie.

Für diese Veranstaltung hat das Küchenteam von Katagi Blau ein Degustationsmenü in Form von Fingerfood und Essensstationen vorbereitet, das die mediterrane Küche mit asiatischen und internationalen Einflüssen verbindet.

Die Weinkellereien, die bei dieser Veranstaltung anwesend sein werden, sind: Bodegas Bordoy, Santa Catarina, Castell Miquel, Es fangar Vins, Bodegues Ribas, Mortitx, binivista, Conde de Syrot, Arinzano, Casa Rojo, Pazo de Rubianes, Avelino Vegas, OivoÇ, Catavinos, Gin Mare, Suau, Dos Papa, GinRaw, Can Majoral, Carmelo Rodero, Valtravieso und Bodegas Volver.

Was die Speisekarte betrifft, so ist jedes Häppchen auf die ausgewählten Weine abgestimmt und bietet ein innovatives und überraschendes kulinarisches Erlebnis. Die Gäste werden eine Symphonie von Aromen genießen können, die perfekt zu jedem Glas passen, während sie den Sonnenuntergang über der Bucht von Playa de Palma beobachten.

Die Gäste können eine abwechslungsreiche Auswahl an Köstlichkeiten genießen, die von einem 3.0-Salat mit Tobiko-Rogen, Thunfischbauch und einem ausgefallenen Dressing bis hin zu einer delikaten Kabeljau-Brandade (Auflauf) mit Schnittlauch, nativem Olivenöl extra und Kaviar reicht.

Die Ochsenschwanzkroketten mit Aioli versprechen ein Hit zu werden, ebenso wie das Lachstartar mit Avocado und Popcorn. Asiatische Geschmacksrichtungen werden mit Enten-Gyoza mit Hoisin-Sauce und Erdnüssen, Mini-Baozi aus Rind- und Schweinefleisch mit getrüffelter Mayonnaise und Hühner-Wonton mit Thai-Curry-Sauce vertreten sein.

Der Safran-Reis mit Garnelen und Artischocken sorgt für eine zusätzliche mediterrane Note. Zum süßen Abschluss können die Teilnehmer kleine Desserthappen, Petits Fours und Glückskekse genießen.

Spezialisierte Stände sorgen für noch mehr Abwechslung: ein Schinkenschneider, eine Station mit Käse und iberischem Schinken, eine Austern- und Volandeira (Kammmuschel-)-Station sowie eine Sushi-Station sorgen für ein abwechslungsreiches und hochwertiges gastronomisches Erlebnis.

Preise und Reservierungen

Das Wein-, Speisen- und Getränkepaket kostet 65 Euro. VINOS AL CIELO ist so konzipiert, dass es gleichzeitig erschwinglich und exklusiv ist. Reservierungen müssen per E-Mail an LLTREC@iberostar.com erfolgen, und die Anzahl der Plätze ist begrenzt, um ein persönliches Erlebnis zu gewährleisten.

Informationen zur Veranstaltung:

Datum: 6. Juni 2024

Zeit: 19:30 - 22:30

Ort: Dachterrasse des Hotels Iberostar Selection Llaut Palma, Restaurant Katagi Blau, Playa de Palma, Mallorca.

Adresse: Av. d'Amèrica, 2, Platja de Palma, 07600 Palma, Illes Balears

Preis: 65€ (alles inklusive)

Für weitere Informationen und Reservierungen senden Sie bitte eine E-Mail an LLTREC@iberostar.com.