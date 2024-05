A Gogò Pizzabar, ein renommiertes Lokal mit zeitgenössischen italienischen handgemachten Pizzas, hat die Eröffnung seiner zweiten Filiale in Palma angekündigt. Die Eröffnung ist für den 1. Juni von 13 bis 16 Uhr in der Carrer de Can Fortuny 5, neben der belebten Plaza de Santa Eulalia, geplant.

Seit seiner Eröffnung im Oktober 2019 hat A Gogò Pizzabar im Viertel Sa Gerrería dank seines hervorragenden Angebots in einer urbanen, informellen und lebendigen Atmosphäre schnell an Popularität gewonnen. Edie Pizzeria bietet ein intensives Erlebnis aus Nähe, Authentizität, Bewegung und guter Laune. Die Gründer, Camilla Riccardi, eine gebürtige Römerin, und Jerónimo Alonso aus Mexiko-Stadt, haben unermüdlich daran gearbeitet, ein gesundes, schmackhaftes und hochwertiges Produkt zu schaffen, nach dem Motto: Qualität macht den Unterschied. Die Speisekarte von A Gogò Pizzabar ist eine Verschmelzung von Aromen aus Rom, Italien im Allgemeinen, Mexiko und dem Mittelmeerraum. Für die Eigentümer ist die Pizza ein Katalysator für das Wohlbefinden und sie wollen Momente purer Entspannung in einer fröhlichen, ungezwungenen, kosmopolitischen, integrativen und sogar haustierfreundlichen Atmosphäre schaffen: "Wir servieren Momente des Glücks und verbinden Menschen an einem Tisch, der für alle offen ist", betonen die Eigentümer. Die Pizza, die sie anbieten, ist typisch für Nord- und Mittelitalien, dünn und mit niedrigem Rand, ähnlich der römischen Pizza Scrocchiarella. Neben den traditionellen Pizzen spiegeln ihre Kreationen wie Sa Roqueta mit Sobrasada, Burrata und Honig, MX mit Hirtenkuchen und Chipotle oder Umbra mit angebratenen Pilzen, Burrata und Trüffel sowie die monatlichen Angebote die Kreativität und die Erfahrungen der Gründer wider. Neben der exquisiten Pizzavielfalt bietet A Gogò Pizzabar eine Auswahl an römischen Köstlichkeiten wie Supplì, frische Gerichte wie sizilianische Caponata und eine Reihe von hausgemachten Desserts, die den Gaumen erfreuen. Camila und Jerónimo betonen, dass "uns nichts mehr Freude bereitet, als einen Tisch voller Menschen zu sehen, von denen jeder seinen eigenen Geschmack und seine eigenen Ernährungsgewohnheiten hat, und die eine gute Zeit miteinander verbringen". Um allen Gästen gerecht zu werden, gibt es glutenfreie Pizzen und eine Reihe von veganen Käsesorten wie Burrata und fermentierten mallorquinischen Mandelmozzarella auf der Speisekarte, die alle Wünsche der Feinschmecker erfüllen. All dies wird von einem internationalen Team serviert, das seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt. Der neue Pizzeria-Standort behält die Seele, die Qualität der Aromen und die lebendige Essenz seines großen Bruders" bei, hat aber eine eigene Identität und einen eigenen Charakter. Einige nennen die Pizzeria bereits Pizzabar oder auch Pizzalounge, kleine und gemütliche Orte, an denen Pizza mehr ist als nur ein Essen: Hier zählt das Erlebnis, das verbindet, aufregt und das Leben feiert. Am 1. Juni sind alle Pizzaliebhaber eingeladen, die frisch zubereiteten Pizzen in der neuen A Gogò Pizzabar zu genießen. Kontaktinformationen

-Adresse: Carrer de Can Fortuny, 5, Distrito Centro, 07001 Palma

-Telefonnummer für Reservierungen: +34 971 966 138

E-Mail

-Instagram

-Facebook Sie können auch online buchen, indem Sie hier klicken. Und für weitere Informationen hier.