Was viele nicht wissen, ist in einigen edlen Hotels in Palma de Mallorca tatsächlich möglich: Man kann dort fürstlich frühstücken, ohne dort in einem Zimmer untergebacht zu sein. Hier eine Liste mit fünf Hotels, wo man ich morgens auf der Terrasse die noch nicht aufgeheizte brise um die Nase wehen lassen kann, während das Frühstücksei, der Schampus und der Räucherlachs besonders vollkommen auf der Zunge munden.

Da wäre zunächst einmal das Restaurant des Fünf-Sterne-Hotel Hospes Maricel & Spa. Dieses wurde beim II. "Madrid Fusion" als "Bestes Frühstück der Welt" ausgezeichnet. Kredenzt werden dort fruchtige Smoothies, lokale Produkte wie die mallorquinische Gemüsepizza Coca de Trampó oder typische balearische Süßigkeiten wie Mandelkuchen, der auch als Gató de Almendra bekannt ist. Dabei kann der Gast zudem einen Panoramablick auf das Mittelmeer genießen. Eine Reservierung vorab ist notwendig. Direkt am Strand von Palmas Meeresviertel Cala Major und nur wenige Gehminuten vom Marivent-Palast gelegen, ist das Hotel Nixe Palace ideal für diejenigen, die ihr Frühstück mit Meerblick genießen möchten. Das gastronomische Angebot am Büffet ist vielfältig und umfasst sowohl typisch mallorquinische als auch internationale Gerichte. Nach 1957, dem Eröffnungsjahr, gaben sich hier Weltstars die Klinke in die Hand. Die unvergessliche Schauspielerin Grace Kelly, die als Fürstin von Monaco weltweit Furore machte, und ihre Berufskollegin Rita Hayworth gingen hier ein und aus. Auch der US-Mime Montgomery Clift ("Die Gezeichneten", "Die jungen Löwen") schätzte es, in dem Haus mit der Grand-Hotel-Atmosphäre abzusteigen. Das Hotel Es Príncep im Zentrum von Palma bietet eine Dachterrasse mit Blick auf die Stadt. Die Fünf-Sterne-Unterkunft befindet sich etwa einen Kilometer vom Hafen der Inselhauptstadt entfernt. Hier kann der Gast ein Frühstück genießen, um den Tag mit Energie zu beginnen. Dieses besteht aus einer großen Auswahl an Optionen, von lokalem Aufschnitt bis hin zu hausgemachtem Gebäck. Der Gast kann zwischen einem Frühstücks-Buffet oder speziellem Menü wählen. Das GPRO Valparaíso Palace and Spa Hotel in Palma ist vor allem für seine exklusive Atmosphäre bekannt und bietet ein Frühstücksbuffet mit einer großen Auswahl an frischen, hochwertigen Produkten. Darunter gibt es Obst, Säfte, Gebäck, Showcooking und sogar eine mallorquinische Ecke. Auch für Vegetarier und Veganer gibt es eine große Auswahl kulinarischer Köstlichkeiten. In der Altstadt von Palma, im Zentrum der Plaça Cort, lädt das Boutique-Hotel Cappuccino zum Frühstück im Freien auf der Terrasse oder in schick eingerichteten Innenraum ein. Auf der Speisekarte kann der Gast zwischen verschiedenen Sandwiches, Crêpes, Bowls, Eierspeisen und Kaffeespezialitäten wählen. Der Ort ist zudem ein sowohl ein Treffpunkt für Einwohner als auch für Touristen