Die auch bei Deutschen beliebte und auf Mallorca mit zahlreichen Filialen vertretene Mercadona-Supermarktkette geht im Dezember in die Vollen, um ihre Kunden mit neuen Produkten zu beglücken. Sieben neue Produkte können den Angaben des in Valencia angesiedelten Discounters zufolge ab sofort erworben werden.

Ein neuartiger Tex-Mex-Schmierkäse dürfte die Gaumen so mancher Kunden betören. Das Produkt gibt es in 150-Gramm-Dosen für 1,55 Euro. Erst kürzlich war ein anderer Mercadona-Käse bei einem internationalen Wettbewerb prämiert worden.

Das zweite Produkt, das neu in den Filialen angeboten wird, sind zwölf gefüllte Mini-Törtchen in einer Packung für 1,75 Euro. Es genügt, sie fünf Minuten bei 180 Grad in den Backofen zu schieben, und fertig ist das Schmankerl für zwischendurch.

Ein fast gewöhnungsbedürftiges Produkt ist eine 100-Gramm-Packung mit gelben Schnüren mit Eigeschmack. Die sollten kräftig geschüttelt werden, bevor man sie zu sich nimmt. Das Ganze kostet 3,45 Euro.

Neu in Mercadona-Supermärkten sind auch Datteln ohne Kerne, die in einer Schinkenummantelung stecken. Die können frittiert und dann als kreativr Aperitif serviert werden. 150 Gramm schlagen mit 2,75 Euro zu Buche.

Die in Spanien allseits bekannten Dreikönigskränze (Roscones de Reyes) werden ebenfalls schon jetzt bei Mercadona angeboten. Es handelt sich um ein 800-Gramm-Produkt voller Schokoladencreme, das für 8,90 Euro zu haben ist. Man findet den Roscón dort, wo Gefrierwaren angeboten werden. Es wird empfohlen, das Produkt acht Stunden lang aufzutauen.

Ein bislang völlig unbekanntes Gimmick gibt es im laufenden Monat ebenfalls bei Mercadona. Für 1,60 Euro gibt es ein Raumspray der Hausmarke Bosque Verde mit dem populären Matcha-Tee-Geruch. Diesem wird eine beruhigende Wirkung nachgesagt.

Auch sogenannte Ostertorten sind bei Mercadona im Angebot: Für 6,50 Euro kann man vier erstehen. Sie schmecken unter anderem nach Anis, Mandeln und Orangen, Geschmäcker, die gemeinhin mit dem Winter in Verbindung gebracht werden.