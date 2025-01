Für viele deutsche Auswanderer und Urlauber auf Mallorca ist dieser Laden ein kleines Stück Heimat fernab der Bundesrepublik: der deutsche Supermarkt "Sam" an der Playa de Palma. In dieser Woche widmet ihm Stern TV eine neue Reportage und zeigt einen Blick hinter die Kulissen des Geschäfts. Ausgestrahlt wird die Reportage "Mein super Markt" mit Insel-Beteiligung am Mittwoch, 22. Januar, um 20.15 Uhr, beim Sender VOX.

In der Programmbeschreibung heißt es "Rund 160 Stunden pro Jahr werden im deutschen Supermarkt verbracht – ob Feinkosttempel, türkischer Familienbetrieb oder mobiler Festivaldiscounter. Die 90-minütige stern TV-Reportage erzählt außergewöhnliche Geschichten zwischen Kasse und Regal: Von einem Marktchef, der seinen Laden in eine Erlebniswelt mit Kletterwand und Live-Musik verwandelt, bis zu einem deutschen Supermarkt auf Mallorca, der Heimweh mit Kassler und Brezen stillt." Besonders deutschen Wurstwaren, wie zum Beispiel Mett- oder Leberwurst, sind bei den Kunden beliebt. Der Lebensmittelmarkt "Sam" an der Playa de Palma bietet viele Lebensmittel, die man abseits von Deutschland auf der Insel vermissen kann: Brot- und Backwaren, Wurst, Süßigkeiten, Getränke, Konserven und Molkereiprodukte. Nahezu das gesamte Sortiment der Edeka-Eigenmarke "Gut und günstig" ist in dem Geschäft zwischen den Balnearios 12 und 13 verfügbar. Gegründet wurde der deutsche Supermarkt im Jahr 2007 von der Deutschen Silla Voigt, die bereits jahrelange Erfahrung aus der Branche aus Deutschland mitbringt. Das Team besteht aus insgesamt neun Leuten. In einem Interview mit dem Mallorca Magazin im Oktober 2023 – das Sie hier in voller Länge nachlesen können – verrieten die Mitarbeiter von "Sam": Zu den Stammkunden gehören Inselresidenten oder Geschäftsleute, die hier eine zweite Wohnung besitzen. Bei den insgesamt 18.000 Produkten überrascht es daher nicht, dass einige Besucher beim erstmaligen Betreten des Ladens ihre Freude mit den Worten: "Ach, wie schön! Wie zu Hause!", ausdrücken.