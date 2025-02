Auf Mallorca hat sich ein luxuriöser Food-Trend entwickelt, den immer mehr Restaurants anbieten: Austern mit Schampus. Die bei Bundesbürgern beliebte Bar Bosch an der Plaça del Rei Joan Carles I in Palma bietet seit Kurzem die Meeresfrüchte an und das zu jeder Zeit. MM hat sie getestet.

Bisher war der Mercat del Olivar der bekannteste Treffpunkt für diejenigen aus der Heimat, die der Leckerei frönen. Wie gut das läuft, ist nun auch der Bar Bosch aufgefallen, die den Besuchern – ohne vorherige Reservierung – eine attraktive Kombi anbietet: Zwei Austern mit zwei Gläsern Champagner von Moët & Chandon gibt's für 19,50 Euro. Eine "Ostra" kostet 4,50 Euro. Ein Glas Schampus schlägt mit 14 Euro zu Buche, eine ganze Flasche 65 Euro. Im Vergleich zum Olivarmarkt ist das etwas teurer. Dort kosten die Stücke je nach Größe und Sorte zwischen 3,10 und 3,95 Euro. In der Bar Bosch werden die Schalentiere hübsch drapiert: auf Crush-Eis, mit rosa Pfefferbeeren, Zitronenspalten und Meeresfenchel. Im Mercat del Olivar werden die Austern zwar nicht so schön drapiert, dafür gibt es mehr Auswahl. Auf Anfrage des MM an die Kellner der Bar Bosch wird das Angebot schnell erläutert: Die Austern sind vier Jahre lang in Frankreich gereift und gehören zur Größe zwei. In der Schampus-Kombi werden sie sehr ansehnlich drapiert und serviert: auf einem großen Teller mit Crush-Eis und Zitronenscheiben, einem Schälchen süßer Chilisoße in der Mitte, sowie Meeresfenchel und rosa Pfefferbeeren. Ein Löffelchen zum Loslösen gab es erst nach Anfrage. Geschmack: nicht zu salzig und ausbalanciert, die Austern machen Lust auf mehr. Im Mercat de l'Olivar hat der Kunde mehr Möglichkeiten. Es stehen verschiedene Fines de Claire zur Auswahl. Die Bediensteten helfen bei Geschmacksbeschreibungen und Qualitätsmerkmalen. Die Anrichtung ist etwas einfacher gehalten, mit den üblichen Zitronenspalten. Dafür waren die Austern perfekt ausgelöst und konnten sofort aus der Schale geschlürft werden. Ein Gäbelchen gab es dennoch auch ohne Anfrage dazu. Der Kunde hat nun die Qual der Wahl, denn bei beiden Anbietern sind die Muscheln köstlich.