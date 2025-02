Vom 15. bis 17. Februar fand der renommierte Wettbewerb um die besten "Speciality Coffee Shops" in Spanien statt. Besonders erfreulich: Vier Cafés von den Balearen wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. Drei davon befinden sich auf Mallorca, das vierte auf Ibiza. Zu den Gewinnern gehören das "Bacan" und "Nano Coffee Lab" aus Palma sowie das "Doble" aus Esporles. Auf Ibiza erhielt das "Pantastic" die Auszeichnung.

Bei der Auswahl der Gewinner wurden rund 2000 Cafés nach strengen Kriterien bewertet: Kaffeequalität, Service, Barista-Kompetenz, gastronomisches Angebot, kulturelles Programm sowie die Einrichtung der Cafés standen dabei im Fokus.

"Bacan" in Palma – ein Café mit Leidenschaft

"Ich freue mich unglaublich, dass wir zu den besten gehören", erklärt Cristóbal Vásquez vom Café "Bacan" im Gespräch mit MM. Der Chilene betreibt das Café zusammen mit seiner Schwester im Herzen von Palma im Carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre 12. Besonders stolz ist er darauf, dass die Cafés für den Wettbewerb nicht selbst anmelden konnten – die Nominierung erfolgte durch eine Fachjury. "Die Auszeichnung kommt sofort an die Wand", so Vásquez, und seine Freude ist ihm anzusehen.

"Nano Coffee Lab" – Vielfalt für Kaffeeliebhaber

Das zweite ausgezeichnete Café aus Palma ist das "Nano Coffee Lab", das sich im Carrer de Can Asprer 2 befindet. Die Besitzer María Belan und Luciano Rizzo führen das Café seit dreieinhalb Jahren und bieten ihren Gästen eine besondere Erfahrung: "Wir bieten jede Woche eine neue Kaffeesorte an, die wir aus verschiedenen europäischen Ländern importieren", erklärt Belan. So können die Gäste nicht nur neue Aromen entdecken, sondern auch mehr über die Herkunft und Verarbeitung der Bohnen erfahren. "Unsere Kunden können herausfinden, welche Kaffeesorte sie bevorzugen", ergänzt Rizzo.

"Doble" in Esporles – Menschlichkeit im Mittelpunkt

Das dritte ausgezeichnete Café liegt im westlichen Teil der Insel, im malerischen Esporles. Das "Doble", geführt von Alex Reyes, befindet sich am Passeig del Rei 5 und setzt auf eine besondere Unternehmensphilosophie. "Uns ist der menschliche Umgang wichtig – sowohl mit unseren Gästen als auch mit unseren Angestellten", so Reyes. Diese Philosophie spiegelt sich nicht nur in der Atmosphäre wider, sondern auch in der Gastfreundschaft des Teams.