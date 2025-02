Der "Fan Burger Club" hat sich im Auftrag der "Jury von Sa Millor 2024" auf den Weg gemacht, um den besten Burger auf den Balearen zu finden. Die Jury hat nun ihr Urteil gefällt: Der erste Preis ging auf Mallorca an den Burger "Smash BGB" des Lokals "Calle Bugambilia" in Cas Català in Calvià, einer exklusiven Wohngegend. Um just diesen Gewinner-Burger zu finden, gingen 70 Stücke der amerikanischen schnellen Feinkost ins Rennen und wurden von mehr als 140 Testern gekostet.

Auf Mallorca schlug der Gewinner "Smash BGB" des Restaurants Bugambilia Street genau genommen den saftigen "La Ranchera" des Anbieters "To-Do" in Cala d’Or, der somit den zweiten Platz einnahm. Der dritte Platz ging an den "Smash Double Burger" des Restaurants "Anthony" in Cala Major. Besondere Auszeichnung bekam der Burger "Afrodita" des Foodtrucks von "Manuka Street Food". Der Preis für den besten Nutzer lokaler Produkte ging an den "Dimoni" aus der Bar "s’Avinguda" in Alaró.

Das ist "Afrodita" von "Manduka Street Food", der beste Burger unter den Foodtrucks.

Was die anderen balearischen Inseln betrifft, hat der "Trufada" von "8 Pecados" auf Ibiza mit seinem Geschmack überzeugt. Bei einem so fleischlastigen Wettbewerb durfte eine vegane Alternative nicht fehlen. Der "NoMeat-Burger-Preis" ging an den "Burger de Atún" der Gaststätte s'Essenci auf Ibiza. Auf Formentera gewann der "La Milf" von "Mama Carmen" und auf Menorca der "Gorgonzola" von "The Blarney Stone".

Der Wettbewerb fand zwischen April und Dezember des vergangenen Jahres statt. Ganze 1100 Stimmen wurden dafür von der Jury ausgewertet. Abgesehen vom Geschmack waren noch andere Kriterien entscheidend. Die Kreativität in der Zubereitung, aber auch die Anrichtung der Speise wurden genau unter die Lupe genommen.

Der Burger "La Ranchera" des Anbieters "To-Do" in Cala d’Or hat es auf den zweiten Platz geschafft.

Alle Restaurants, die am Wettbewerb teilnehmen wollten, konnten sich anmelden. Die einzige Bedingung: Eine Beschreibung und Vorstellung der hochkalorischen Delikatesse auf der Speisekarte und die Versicherung, diese ein ganzes Jahr lang anzubieten. Die Lokale, die sich für die Verwendung lokaler Produkte einsetzen, erhielten eine besondere Auszeichnung. Schließlich wurde so nachhaltig die Landwirtschaft unterstützt. Im Falle Mallorcas haben sich drei Restaurants besonders hervorgetan und mehrere besondere Erwähnungen erhalten.

Die Anmeldungen für die Ausgabe 2025 des Sa Millor-Wettbewerbs sind ab sofort möglich. Dabei wird ermittelt, welche Burger die Gewinner der jüngsten Ausgabe übertrumpfen werden.