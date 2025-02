Hungrig in Palmas Altstadt? 11 Restaurant-Tipps am feinen Paseo de Mallorca

Solange einem in Palma nicht das Geld ausgeht, hat man als hungriger Gast bei dem großen Angebot an Restaurants zwar nichts zu befürchten, wohl aber die Qual der Wahl. Kennen Sie in diesem Zusammenhang den Paseo de Mallorca? Dort gibt es zahlreiche Restaurants mit ganz unterschiedlichen Küchen. Ein kleiner Abstecher an die Gourmetmeile bietet die Möglichkeit, zentral und für jeden Geschmack etwas zu finden. MM hat sich unter den zahlreichen Restaurants dort umgesehen.

Alubia Vegane Restaurants gibt es in Palma nicht an jeder Straßenecke. Beim Alubia kommen Freunde der veganen Küche pflanzlich, nachhaltig und ökologisch hochwertig auf ihre Kosten. Serviert werden Hülsenfrüchte, Getreide und Gemüse ohne jegliche Konservierungs- oder künstliche Farbstoffe. Gestresste Veganer mit wenig Zeit zum Kochen können sich sogar tiefgefrorenes Essen kaufen und zu Hause zubereiten. Paseo de Mallorca 34. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 10 bis 21.30 Uhr. Freunde der veganen Küche kommen im Alubia bei pflanzlicher und hochwertiger Küche auf ihre Kosten. Ola Poke Hier werden die sogenannten "Poke Bowls" serviert. Die Zutaten für die Bowl können an der Theke entweder selbst ausgesucht oder nach den Vorschlägen auf der Karte bestellt werden. MM-Empfehlung: Cali Poke mit Sushireis und Lachs. Paseo de Mallorca 32. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12.30 bis 16 Uhr und 20 bis 23 Uhr. Schnelles, gesundes und frisches Mittagessen: Der Kunde kann sich Poke Bowls selbst zusammenstellen. Bianco Café & Bakery Hinter dem Namen verbirgt sich weit mehr als ein Lokal für Kaffee und Kuchen. Der Inhaber aus Italien zaubert gerade mittags Pasta vom Feinsten. In einem Menü gibt es Vorspeise, Brot, Hauptspeise, Dessert mit Kaffee und Getränk für 17 Euro. Die Portionen sind recht groß. Paseo de Mallorca 32. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 20.30 Uhr. Samstag und Sonntag geschlossen. Beim Italiener Bianco gibt es nicht nur Kaffee und Kuchen. Der Koch ist für seine legendäre Pasta bekannt Los Rafaeles

In diesem feinen Traditionslokal schwingt Chefkoch Toni Ripoll den Kochlöffel. Es gibt mediterrane Küche mit mallorquinischem Extra. Dafür werden frische Zutaten vom Markt verwendet. Dem Gast wird zu jeder Tageszeit das passende Essen angeboten. Einfache Gerichte wie Sandwiches inklusive. Das Restaurant hatte über Jahrzehnte hinweg Generationen zu allen Anlässen zusammengebracht. Vollkommen renoviert und wiedereröffnet kommt es in ganz neuem Design daher. Paseo de Mallorca 28. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12.30 bis 16.30 Uhr und 19.30 bis 23.30 Uhr. Sonntag geschlossen. Chefkoch Toni Ripoll verarbeitet in seiner mediterranen und mallorquinischen Küche erlesene Zutaten vom Markt. Adrián Quetglas Der Profi kocht für Feinschmecker in dem nach ihm benannten Sterne-Restaurant. Der Argentinier mit mallorquinischen Wurzeln wurde dafür bekannt, Gourmetküche zu fairen Preisen zu servieren. Den Michelin-Stern erhielt er 2016. In der Wintersaison hat das Lokal geschlossen und öffnet erst wieder ab 11. März seine Pforten. Paseo de Mallorca 20. as Restaurant mit Michelin-Stern macht Winterpause und öffnet die Türen ab 11. März. Ähnliche Nachrichten Fans probierten neun Monate lang: Hier gibt es die besten Burger auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Beewi Ein bisschen was von allem gibt es in diesem Restaurant, in dem ein meist jüngeres Publikum zusammenkommt. Hier trifft moderne Küche auf mediterranen Einfluss. Von 9 bis 12.30 kann sogar täglich gebruncht werden. Paseo de Mallorca 26. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 0 Uhr. Freitag bis Sonntag 9 bis 1 Uhr. Beewi bietet mit moderner Küche ein bisschen was von allem. Thalia Luxus pur mit mediterranem Touch. Das Motto des Lokals: Champagner, Hummer und Austern. Paseo de Mallorca 20. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 13 bis 0 Uhr. Sonntag 13 bis 18 Uhr. Montags geschlossen. Im Thalia stehen Hummer und Austern auf der Karte. El Tapas Der Name ist Programm: Hier gibt es eine Auswahl an Tapas aus allen Regionen Spaniens. Von frittierten Speisen aus dem Süden bis zu den „Schnittchen”, den Pinchos, aus dem Norden. Als Gericht des Tages wird gerne eine Suppe oder ein Eintopf serviert. Auf den Tisch kommt dazu Gemüse der Saison. Paseo de Mallorca 26. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 13 bis 0 Uhr. Freitag und Samstag 13 bis 1 Uhr. Sonntag 12.30 bis 18 Uhr. El Tapas bietet klassische spanische Tapas. Block House Ein halbes Kilo Rib-Eye, Tomahawk, T-Bone oder American Tenderloin? Hier gibt es jede Art von Steak, egal ob mit oder ohne Knochen, rare, medium oder durchgebraten. Serviert wird dazu Ofenkartoffel mit Sour Cream, Kräuterbutter, Brot und Coleslaw. Paseo de Mallorca 16. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 12.30 bis 23 Uhr. Lust auf ein dickes Steak? Dann sind Sie hier richtig. Vermutería San Jaime

Wer gerne in Gesellschaft ein Bier oder einen Cocktail nach dem Feierabend trinkt, wird in dieser Vermutería seine Freude haben. Tapas gibt es auch dazu. Überwiegend spanisches Publikum macht das Lokal besonders authentisch. Paseo de Mallorca 18. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 13 bis 00.30 Uhr. In der Vermutería San Jaime wird zu Feierabend gerne ein Drink in Gesellschaft getrunken. Osteria Da Giovanni Jahrelang war die Ecke des Paseo de Mallorca an der Plaza de Porta de Santa Catalina ein schwieriges Pflaster für Restaurants. Bis der Italiener Giovanni hier seine "Osteria" eröffnete. Ob es an der Küche des von der Insel Ischia stammenden Giovanni, der lockeren Atmosphäre oder der Sonnenterrasse liegt, dass es hier jeden Tag brummt, lässt sich nicht sagen. Sicher ist, dass es hier einen leckeren Teller Pasta, eine knusprige Pizza gibt oder einen guten Fisch gibt. Die Osteria "Da Giovanni" Sie sehen: Die Auswahl ein Lokalen am Paseo Marítimo ist wirklich groß. Und auch für jede Art von Appetit ist etwas dabei. Den Paseo Marítimo erreicht man vom Zentrum der Altstadt kommen über die Avenida Jaime III., an deren oberem Ende der Boulevard beginnt.