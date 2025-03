In der reichen Flora von Mallorca, in der vor allem die Zitrusfrüchte überragen, gibt es zwei Pflanzen mit überzeugenden Eigenschaften: Majoran und Fenchel wurden bereits von Großmüttern benutzt, um die Verdauung zu verbessern und Menstruationen zu mildern. In diesem Artikel werden die beiden mallorquinischen Super-Foods, die so gut wie auf jedem Markt zu finden sind, und ihre Vorzüge näher vorgestellt.

Fenchel wird seit mehr als 2000 Jahren wegen seiner außergewöhnlichen medizinischen Eigenschaften verwendet. Auf Mallorca kommt er in großen Mengen vor. In Spanien gibt es zwei Hauptarten von Fenchel: den wilden Fenchel, der spontan wächst und hauptsächlich wegen seiner Stängel und Samen verwendet wird, und den süßen Fenchel, der als Gemüse mit einer charakteristischen fleischigen Knolle gilt und vom Herbst bis zum Frühsommer erhältlich ist. Wilder Fenchel wird hauptsächlich wegen seiner Stängel und Samen verwendet. Wissenschaftliche Studien haben bestätigt, dass Fenchel wichtige Eigenschaften besitzt: Antioxidative Wirkung, die der Zellalterung entgegenwirkt

Entzündungshemmende Wirkung, die Blähungen im Bauchraum reduziert

Hoher Vitamin-C-Gehalt (mehr als 25 Prozent der empfohlenen Tagesdosis)

Hoher Kaliumgehalt, der zur Regulierung des Blutdrucks beiträgt.

Schleimlösende und verflüssigende Eigenschaften bei Atemwegsproblemen In der spanischen Küche wird Fenchel traditionell in Gemüseeintöpfen und Aufläufen, als Verdauungstee, zum Würzen von Fisch und Fleisch und in hausgemachten medizinischen Zubereitungen verwendet. Obwohl die häufigste Verzehrsform nach wie vor der Aufguss ist, insbesondere zur Linderung von Verdauungsproblemen, ist er auf Mallorca vor allem als wesentlicher Bestandteil des Frit Mallorquí bekannt, ein Gericht aus Lamminnereien mit Kartoffeln, Erbsen, Paprika, Frühlingszwiebeln und Fenchel. Ähnliche Nachrichten Auf Mallorca das eigene Paradies geschaffen: Dieser Deutscher Auswanderer füllt den Zauber der Tramuntana in Flaschen Mehr ähnliche Nachrichten Auch Majoran schon seit Jahrhunderten bekannt Ebenfalls positive Auswirkungen auf die Verdauung und obendrein auf die geistige Gesundheit hat ein weiteres mediterranes Kraut, das auf Mallorca sehr verbreitet ist: Majoran. Obwohl er dem Oregano ähnelt, zeichnet sich Majoran durch seinen milderen Geschmack und seine einzigartigen medizinischen Eigenschaften aus. Historisch gesehen wurde er im Mittelalter nicht nur als Gewürz, sondern auch wegen seiner therapeutischen Wirkung verwendet. Die Pflanze ist reich an Kohlenhydraten, Proteinen, Aminosäuren und Vitamin C, was sie zu einer wertvollen Zutat sowohl für die Lebensmittel- als auch für die medizinische Industrie macht. Forschungsergebnissen zufolge hat Majoran antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften und wirkt als natürliches Schmerzmittel. Das macht ihn zu einem wirksamen Mittel gegen Muskel- und Menstruationsschmerzen sowie zur Linderung von Schmerzen im Allgemeinen. Stress kann eine Reihe von Gesundheitsproblemen auslösen, von Herz-Kreislauf- bis zu Verdauungsstörungen. Hier spielt der Majoran eine wichtige Rolle. Seine Fähigkeit, Ängste zu lindern und eine gute Erholung zu fördern, macht ihn zu einem natürlichen Mittel zur Stressbewältigung. Darüber hinaus hilft seine positive Wirkung auf das Verdauungssystem, Blähungen zu reduzieren.