Fotografen und Künstler verstärken die Wirkung ihrer Bilder zusätzlich mit einem passenden Rahmen um ihr Kunstwerk. Der Rahmen unterstreicht und verstärkt die Atmosphäre im Bild und kann so noch stärke Emotionen beim Betrachter auslösen. Damit Sie die Stimmung Ihrer Mallorca-Fotos oder -gemälde optimal an die Betrachter vermitteln, gibt dieser Artikel Ihnen einige Tipps, wie Sie den richtigen Rahmen für Ihre eingefangenen Momente auswählen.

Warum ein Bilderrahmen das gewisse Etwas bringt

Bilderrahmen ist nicht gleich Bilderrahmen. Die Rahmung hat eine enorme Wirkung auf den Betrachter eines Fotos oder eines Gemäldes. So trägt der Rahmen dazu bei, die Emotionen, die das Kunstwerk darin transportieren soll, noch weiter zu verstärken. Genau wie das Foto oder das Gemälde sendet der Rahmen eine Botschaft an den Betrachter.

Mit einem Passepartout, zum Beispiel, verleihen Sie Ihrem Bild eine räumliche Tiefe. Da dieser Rahmen schräg geschnitten ist, lenkt er die Augen des Betrachters sofort ins Zentrum. Man hat den Eindruck, in das Bild hineingezogen zu werden und darin einzutauchen.

Die Rahmenfarbe trägt ebenfalls zur Übermittlung einer Botschaft bei. Schlichte, einfarbige Rahmen können die Atmosphäre im Bild unterstreichen. Ein Bild von einem Traumstrand auf Mallorca bei Sonnenuntergang lässt sich beispielsweise in einem goldgelben Rahmen noch besser in Szene setzen. Die Farbe des Rahmens verstärkt die Farben im Bild, wodurch es auf den Betrachter noch kräftiger wirkt und damit die Emotionen verstärkt.

So wählen Sie für Ihre Mallorca-Fotos oder -Gemälde einen passenden Rahmen aus

Egal, ob Sie Fotos oder Gemälde in Szene setzen wollen, ein passender Rahmen ist das A und O. Damit Sie für Ihr Kunstwerk die richtige Rahmung wählen, hier einige Tipps für Sie.

Übertragung von Emotionen

Wie schon erwähnt, transportiert nicht nur das Kunstwerk, sondern auch der Rahmen eine Botschaft nach außen und erzeugt beim Betrachter Emotionen. Wenn Sie eine gewisse Stimmung mit dem Bild erzeugen wollen, achten Sie darauf, dass der Rahmen dazu passt.

Ein stimmungsvoller Sonnenuntergang, der Ruhe und Geborgenheit vermitteln soll, wäre in einem Rahmen aus Popfarben oder mit wilden Mustern also fehl am Platz. Vielmehr wäre hier ein einfarbiger Rahmen in Pastelltönung besser geeignet, denn gedeckte Pastellfarben stehen ebenfalls für Ruhe und für Erdung.

Möchten Sie dagegen ein Partyfoto von Ihrem letzten Ausflug zum Ballermann rahmen, ist der bereits angesprochene popfarbene Rahmen mit wilden Mustern ideal, denn er unterstreicht die ausgelassene Stimmung im Bild.

Stil des Kunstwerks

Je nach Stil des Kunstwerks kommen dafür verschiedene Rahmenfarben und -materialien in Betracht. Neutrale Farben wie schwarz, weiß, grau und braun sind eine Allzweckwaffe, da sie sich mit allen Stilen gut kombinieren lassen, und nicht vom Bild ablenken. Sie unterstreichen jedoch nicht die Atmosphäre im Bild zusätzlich. Wählen Sie Rahmen in neutraler Farbe vor allem bei Fotos, die von sich aus schon eine hohe Aussagekraft haben und starke Emotionen beim Betrachter hervorrufen.

Einen besonders edlen Look verpassen Sie Ihrem Bild mit einem silbernen oder goldenen Rahmen. Diese Farben sind ideal für Bilder, die Sie besonders hervorheben wollen, zum Beispiel für ein Hochzeitsfoto am Strand.

Ein goldener Rahmen eignet sich auch hervorragend für Bilder, in denen die beruhigende Farbe Blau dominiert, z.B. eine Aufnahme des glitzerndes Meers im Sonnenschein. Dort verstärkt der goldene Rahmen den Effekt der Sonne und dient gleichzeitig als Komplementärfarbe zu den Blautönen.

Ein rustikaler Holzrahmen ist dagegen für Fotos und Gemälde geeignet, die Landschaftsimpressionen zeigen. Das Holz verstärkt den Effekt der Natürlichkeit und löst beim Betrachter ein Gefühl der Naturverbundenheit aus.

Die richtige Rahmengröße

Damit das Bild gut zur Geltung kommt, muss der Rahmen die richtige Größe haben. Sie können einige Richtwerte nutzen, um sich die Auswahl zu erleichtern. Fotos in der Standardgröße 10 x 15 cm sowie etwas größere Abzüge mit 13 x 18 cm und 20 x 25 cm sollten einen Abstand von 2 cm zum Rahmen haben, damit sie richtig zur Geltung kommen.

Drucke im A4- oder A3-Format können einen Abstand zum Rahmen von mehr als 2 cm haben. Noch größere Formate, wie zum Beispiel Gemälde, können einen Abstand von 5 cm haben.

Selbstverständlich sind das keine Regeln, die in Stein gemeißelt sind. Ein Foto in Standardgröße, das Sie in einem Rahmen im A3-Format rahmen, kann ein echter Blickfang sein – vor allem an einer Wand, an der es sonst überhaupt keine Fotos gibt.