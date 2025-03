Jetzt ist es (fast) amtlich: Hier gibts den besten Burger Mallorcas

Das Geheimnis ist gelüftet: Bei der fünften Auflage des "Campeonato de España de Hamburguesas" ging die Variante "Sin Sentido" der Burgerbraterei Sexto Sentido aus Mallorca als bester Hamburger der Balearen hervor. Das Finale des prestigeträchtigen Wettbewerbs fand am Dienstag im MEGA-Museum der Brauerei Estrella Galicia in La Coruña (Galizien) statt.

Die Burger-Kreation besteche durch gereiftes Ochsenfleisch auf einem Potato-Roll-Brötchen, kombiniert mit menorquinischem Mahón-Käse, hausgemachter Romy-Sauce und Speckmarmelade, ließ die Jury verlauten. Laut der offiziellen Beschreibung sei der Burger "ein köstliches Chaos, das die Gesetze des gesunden Menschenverstandes herausfordert", zitiert die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" aus der Lobeshymne.

Die Jury setzte sich aus namhaften Persönlichkeiten der spanischen Gastronomie zusammen, darunter der Präsident von Madrid Fusión, José Carlos Capel, die Gastronomie-Expertin Alejandra Ansón sowie die Michelin-Sterneköche Fernando Agrasar und Iría Espinosa. An der Endausscheidung nahmen 450 von zwei Brötchenhälften eingeschlossene Fleischklöpse teil.

Sexto Sentido betreibt drei Filialen auf Mallorca: in Palma, Inca und im Hafen von Alcúdia. Auf das inselinterne Siegertreppchen schafften es zudem "La Bichota" vom Restaurant Cel Blau in Palma (2. Platz) sowie "La Montañesa Dry Aged" von The Kitchen 62 auf Ibiza (3. Platz). Insgesamt qualifizierten sich fünf Burger von den Balearen für die nationale Endausscheidung.

Der Gesamtsieg ging ins nordspanische León: den holte sich die Kreation "EM2" des Restaurants The Carnivan Superbar.