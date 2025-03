Unter dem Slogan "Brot für (M)alle" wird ein deutsches Auswanderer-Paar demnächst eine Bäckerei in Palma de Mallorca eröffnen. Der Laden soll eine "Spezialitätenbäckerei" mit kleinem Sortiment werden, teilten die Gründer auf Instagram mit. Hinter dem Projekt stecken Back-Influencer Jo Semola und seine Frau Sarah Kim Gries, die als Schauspielerin durch ihre Rolle bei "Die Wilden Kerle" bekanntgeworden war. Seit einem knappen Jahr lebt das Paar gemeinsam mit seinen Kindern im Südwesten der Insel.

Die deutsche Bäckerei wird den Namen "Fullproof" tragen und unweit von der Flaniermeile Rambla inmitten der Altstadt von Palma entstehen. Bisher beherbergte der Laden das spanische Restaurant "La Bodeguita del Centro", das aber aus gesundheitlichen Gründen vor einiger Zeit geschlossen wurde. Unter diesem Google-Link sehen Sie den genauen Standort des Geschäfts. Schon jetzt hat das Auswanderer-Paar einige Details auf dem Instagram-Profil der neuen Bäckerei bekanntgegeben. Ab Mai dieses Jahres soll der Betrieb aufgenommen werden, der Laden soll werktags ab 11 Uhr geöffnet haben.

Der künftige Inhaber Jo Semola kündigte bei Instagram ein kleines Sortiment an: "Drei verschiedene Sauerteigbrote, Kleinbackwaren, Plundergebäck und Pan au chocolat" würden angeboten werden. "Seit mindestens zwei Jahren träume ich von meiner eigenen Bäckerei", erzählt der deutsche Auswanderer in einem Video bei Instagram. Darin zeigte er auch die einzelnen Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit auf Mallorca: Besichtigungen von verschiedenen Lokalen, Termine bei der Bank und beim Anwalt. "So aufgeregt war ich nicht einmal vor meiner Hochzeit", kommentiert der Brotbäcker.

Seit rund vier Jahren teilt Influencer Jo Semola regelmäßig Backrezepte jeder Art, unter anderem bei Instagram und TikTok. Von Sauerbrotteig über Schokocroissants bis Focaccia gibt er seinen Fans und Followern Schritt-für-Schritt-Anleitungen, aber auch viele Tipps, mit denen das Backen zu Hause besser gelingen kann.

Für viele deutsche Urlauber, Auswanderer oder Immobilienbesitzer auf Mallorca ist es nicht einfach, auf der Insel deutsches Brot zu kaufen. Es gibt zwar Bäckereien, wie etwa Thomas' Bake Shop in Palmas Santa-Catalina-Viertel oder auch die Sonnenbäckerei an der Playa de Palma. Wer jedoch ein solches Geschäft nicht in seiner Nähe hat, hat das Nachsehen. In Spanien und auf der Insel wird in der Regel viel Weißbrot verzehrt; Roggenmischbrote, Körnerbrote und dunkeles Brot sind nicht so weit verbreitet.