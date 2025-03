"Sonnen" des Repsol-Guides vergeben: Hier können Sie auf Mallorca luxuriös schlemmen!

Fünf Restaurants auf Mallorca und den Nachbarinseln sind am Montag mit je einer Sonne ("Sol") im berühmten Repsol Guide 2025 ausgezeichnet worden, zusätzlich zu den bereits 43 prämierten Lokalen auf dem Archipel. Diese neuen Auszeichnungen würdigen das gastronomische Talent der Region und festigen ihr Ansehen im kulinarischen Bereich.

Die neuen ausgezeichneten Restaurants sind Es Fumeral (Ibiza), Sol Post (Formentera), Sa Clastra (Calvià), Fusion19 (Playa de Muro) und Sa Pedrera d'es Pujol (Sant Lluís, Menorca), so die Organisation Repsol Guide. Das Sa Clastra befindet sich im Edelhotel Castell Son Claret, das dem deutschen Logistik-Tycoon Klaus-Michael Kühne gehört. Das Fusion 19 liegt an der Avenida Albufera. Mit diesen Neuzugängen gibt es auf den Balearen nun 43 Restaurants mit Repsol-Sonnen, davon eines mit drei Sonnen, acht mit zwei Sonnen und 34 mit einer Sonne.

Ein Küchenchef namens Pedro Sánchez

Auf nationaler Ebene haben die Küchenchefs Pedro Sánchez vom Restaurant Bagá in Jaén und Susi Díaz vom La Finca in Elche die höchste Auszeichnung des Reiseführers, die drei Repsol-Sonnen, erhalten. Diese Anerkennung hebt ihre Innovation und kulinarische Qualität hervor und macht sie zu Vorreitern in der spanischen Gastronomie.

Die Gala zur Verleihung der Repsol Guide 2025 Soles fand am Montag in Santa Cruz de Tenerife statt, wo sich die ausgezeichneten Köche versammelten und verschiedene Aktivitäten stattfanden, um die neue Ausgabe zu würdigen. Unter dem Motto „Teneriffa hat mehr als eine Sonne“ wurden bei der Gala, die im Theater Guimerá stattfand, auch 17 neue Lokale mit zwei Sonnen und 71 Restaurants mit einer Sonne in ganz Spanien ausgezeichnet.

Mit den Neuzugängen verfügt der Repsol-Führer 2025 nun über 46 Restaurants mit drei Sonnen, 185 mit zwei Sonnen und 623 mit einer Sonne und festigt damit seine Position als eine der wichtigsten Referenzen im gastronomischen Sektor.