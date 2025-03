Neue Rangliste: In diesen sieben Dörfern auf Mallorca kann man am besten Schlemmen

Mallorca hat sich längst nicht nur als ideales Urlaubsziel schönen Stränden und majestätischen Bergen etabliert. Die Insel ist mittlerweile auch ein wahres Refugium für Liebhaber der gehobenen Gastronomie. Dies bestätigen auch die Experten der renommierten Zeitschrift National Geographic, die kürzlich eine Auswahl von sieben malerischen Dörfern auf Mallorca präsentiert hat, in denen sich die kulinarischen Höhepunkte der Insel am besten erleben lassen.

Sóller – Die Hochburg der roten Garnele

Im charmanten Sóller, eingebettet in die unberührte Sierra de Tramuntana, glänzt die lokale Küche durch ihre Leidenschaft für die rote Garnele, ein wahres Meisterwerk der Meeresfrüchte. Hier trifft hochmoderne Gastronomie auf traditionsreiche Rezepte. Im legendären Béns d’Avall wird diese Fusion auf höchstem Niveau zelebriert, wo der Michelin-Stern in eleganten Gerichten zur Geltung kommt. Im Gegensatz dazu präsentiert Es Canyis, seit den 1970er Jahren ein fester Bestandteil des Hafens, täglich frischen Fisch in einer unverfälschten, ehrlichen Küche.

Llucmajor – Kulinarik im Einklang mit der Natur

Nur einen Katzensprung von Palma entfernt, verschmelzen in Llucmajor Agrotourismus und feinste Gastronomie. Im Forn Can Tofolet wird die Ensaimada zur wahren Kunstform erhoben, während Küchenchef Andreu Genestra im exklusiven Zoëtry Hotel die Aromen Mallorcas neu interpretiert – mit einer raffinierten Mischung aus frischen Zutaten und traditionellen Rezepten.

Pollença – Das Beste der Balearen in stilvollem Ambiente

In Pollença erstrahlt die balearische Küche in all ihrer Vielfalt. Das Hotel El Vicenç de la Mar lädt zu unvergesslichen kulinarischen Erlebnissen, die vom Frühstück bis zum Abendessen unter der Leitung von Sternekoch Santi Taura reichen. Im Restaurant Terrae lässt David Rivas die Gäste in die Welt der Nachhaltigkeit eintauchen, mit einer innovativen Speisekarte, die lokale Produkte in den Mittelpunkt stellt und die Grenzen des traditionellen Tourismus hinter sich lässt.

Canyamel – Eine Entdeckungsreise der Sinne

An der östlichen Küste Mallorcas erwartet Feinschmecker in Canyamel eine wahre Geschmacksexplosion. Im Voro des Hotel Cap Vermell, dem einzigen Restaurant der Balearen mit zwei Michelin-Sternen, zaubert Álvaro Salazar raffinierte Gerichte, die die vielfältige Inselküche auf eine neue Ebene heben. Ebenso eindrucksvoll ist die Küche von David Moreno im Can Simoneta, wo der mexikanische Küchenchef mit einer spannenden Fusion aus mediterranen und mexikanischen Aromen zu überraschen weiß.

Selva – Authentizität im Herzen Mallorcas

Im Inneren der Insel, inmitten der grünen Hügel von Selva, entfaltet sich eine unverwechselbare mediterrane Küche. Im kleinen, aber feinen Ca Na Toneta in Caimari, das von der passionierten María Solivellas geführt wird, dreht sich alles um lokale Produkte, die mit Hingabe und Raffinesse zu einer authentischen und dennoch modernen Küche verarbeitet werden. Das Restaurant Miceli in Selva, geleitet von Marga Coll, ist eine weitere Empfehlung für alle, die das Besondere suchen und den lokalen Charme schätzen.

Inca – Das süße Erbe Mallorcas

Inca, die Wiege der berühmten Ensaimada, ist ein wahres Paradies für Liebhaber der mallorquinischen Süßspeisen. Im Forn Sant Francesc wird dieses Traditionsgebäck noch immer in perfekter Handwerkskunst zubereitet. Darüber hinaus bietet Joan Marc in seinem gleichnamigen Restaurant eine kulinarische Hommage an die Insel, wobei er auch eine außergewöhnlich köstliche, vollständig vegetarische Variante seiner Menüs präsentiert.

Alcúdia – Feinschmeckerparadies an der Bucht

An der malerischen Bucht von Alcúdia zeigt sich die Insel von ihrer besten Seite. Hier verführt die talentierte Küchenchefin Maca de Castro die Gäste mit einer Speisekarte, die ökologische Zutaten in köstlichen Kreationen vereint und die Natur Mallorcas in jedem Bissen widerspiegelt. Ihr Restaurant, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, bietet im Bistró Jardín eine weitere wunderbare Möglichkeit, die Aromen der Region in frischen Meeresfrüchten zu erleben.