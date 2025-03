Feigenblätterbrühe, Mittelmeermakrele: So wird im Restaurant eines der spektakulärsten Luxus-Hotels auf Mallorca aufgetischt

Eingebettet in die malerischen Hänge der Tramuntana, hat das Hotel Belmond La Residència in Deià vergangene Woche die neue Menükarte des Gourmetrestaurants El Olivo vorgestellt – ein Erlebnis, das Feinschmecker-Herzen höherschlagen lässt.Küchenchef Pablo Aranda, virtuoser Andalusier mit profunder Inselkenntnis sowie gutem Gespür für raffinierte Aromen und überraschende Kompositionen, führt seine Gäste durch zwei sorgfältig kuratierte Menüs: sechs (180 Euro) oder zehn Gänge (220 Euro) , je nach Appetit und „Abenteuerlust”.

Schon der Auftakt ist ein Augenzwinkern an die Tradition: Was zunächst wie mehr oder minder gewöhnlicher Aufschnitt anmutet, entpuppt sich als täuschend echte Illusion aus Thunfisch. Lomo, grobe Paté und Sobrassada, neu interpretiert mit feinstem Fisch – begleitet von zartem Brioche. Eine Hommage an die einfache spanische Küche, die überrascht und begeistert.

Aranda beweist weiter seine Kreativität mit seltenen Zutaten und innovativen Kombinationen. Hier nur ein Auszug aus der Karte: Gegrillte Tränenerbsen – die edelsten ihrer Art – schmiegen sich an fermentierte Tomate und baden in einer filigranen Brühe aus Feigenblättern. Tintenfisch, verfeinert mit spritzigem Grapefruit-Jus, bringt maritime Frische auf den Teller. Ein weiteres Highlight: Mittelmeermakrele, kunstvoll integriert in eine Neuinterpretation des mallorquinischen Nudelgerichts Burballes – hier jedoch zubereitet mit Pasta aus Fischkollagen.

Der Höhepunkt des Menüs lässt Gourmets ins Schwärmen geraten: butterzartes Lamm in aromatischer Olivenkruste, begleitet von cremiger Schafsmilch und gerösteter Artischocke. Als charmantes Gegengewicht thront ein Minitörtchen mit Tomate und salziger Zuckerwatte, die langsam erst auf dem Küchlein und danach auf der Zunge vergeht und süß-salzige Kontraste tanzen lässt. Auch das Dessert bleibt unvergesslich: Der „Mandelschatz“ entführt in die Welt mallorquinischer Süßkunst – ein süßer Ausklang, der das Menü gebührend krönt.

Begleitet wird das Ganze von einer exquisiten Auswahl erlesener Weine. Zum Auftakt prickelt Cava, während ein edler Likör das kulinarische Erlebnis abrundet. Gäste haben die Wahl, das Menü mit oder ohne Weinbegleitung zu genießen.

Das stilvolle Ambiente des El Olivo, mit warmem Kerzenschein und rustikaler Eleganz, vollendet die sinnliche Reise. Pablo Aranda ist es gelungen, die Aromen Mallorcas auf spektakuläre Weise neu zu erfinden – ein Fest für die Sinne, das lange nachhallt.