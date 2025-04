Der wohl beste Ausblick auf Palma: Kathedralen-Dach ist wieder geöffnet

Dieser Ausflugstipp für Palma de Mallorca bieten den wohl besten Panoramablick auf die Inselhauptstadt und ihren Hafen: Eine Besichtigung der Dachterrassen der Kathedrale. Ab Donnerstag, 3. April, sind sie wieder geöffnet und werden bis Oktober zugänglich sein. Der steile, schweißtreibende Aufstieg über eine enge Wendeltreppe lohnt sich, denn vor allem bei gutem Wetter wird man mit einer wundervollen Aussicht belohnt.

Die Dachterrassen der Kathedrale sind von montags und freitags von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 13.30 Uhr, sonntags bleiben sie geschlossen. Der allgemeine Eintritt kostet 25 Euro pro Person und beinhaltet auch den Besuch der Kathedrale und des angrenzenden Museums für sakrale Kunst. Residenten bezahlen acht Euro pro Person und es gibt sogar Tage, an denen sie kostenlosen Eintritt haben. Erstmals am Freitag, 11. April, kommen sie umsonst herein und bis Oktober sogar jeden Freitag.

Jedes Jahr Anfang April werden die Dachterrasse der Kathedrale von Palma wieder für Besucher geöffnet. Foto: Archiv

Über den Dächern der Stadt kann man die architektonischen Details der Kathedrale genauer begutachten, darunter den Glockenturm, die Bögen sowie eine der Rosetten. Da der Zugang nicht barrierefrei ist und es keinen Aufzug gibt, eignet sich der Aufstieg nicht für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schwindel, ebenso nicht für Kinder unter neun Jahren.

Hier gibt es die Tickets

Wer die Dachterrassen der Kathedrale von Palma de Mallorca besichtigen möchte, kann sich die Eintrittskarten unter folgendem Link online oder vor Ort an den Kassen der Kathedrale kaufen. Residenten müssen für den Rabatt sowie den kostenlosen Eintritt einen Wohnsitznachweis (empadronamiento) vorgelegen. Optional kann man auch einen Audioguide in mehreren Sprachen erwerben.