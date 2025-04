Osterferien auf Mallorca: Mit diesen Ausflugstipps entdecken Sie die Insel!

Endlich macht sich der Frühling auf Mallorca bemerkbar und bringt T-Shirt-Wetter mit spürbar milderen Temperaturen. Gleichzeitig füllt sich die Insel langsam aber sicher mit Urlaubern. Am Wochenende starteten unter anderem Niedersachsen, Hessen und Thüringen in die Osterferien, in der kommenden Woche ziehen auch Bayern und Nordrhein-Westfalen nach. Damit beginnt die erste Hauptreisezeit des Jahres. Welche Highlights im Veranstaltungskalender rund um die Feiertage auf Sie warten, trägt MM zusammen.

Schafs- und Ziegenmesse in Calvià

Wer die Insel von ihrer ganz ursprünglichen Seite kennenlernen will, kann das am besten auf einem traditionellen Dorffest tun. Ein solches wird in Calvià am Samstag und Sonntag, 12. und 13. April, ausgerichtet. Bei der Schafs- und Ziegenmesse werden die Tiere ausgestellt und geschoren, zuvor werden sie per Showlauf ins Dorf gebracht. Sie dürfen auch, am liebsten von kleinen Besuchern, gestreichelt werden. Zudem treten die Gegants, die mallorquinischen Riesenfiguren auf, und der Ball de Bot wird aufgeführt. Dazu gibt es noch den großen Kunsthandwerks- und Bauernmarkt mit originalen Insel-Produkten wie etwa Käse, Wurst und Brot. Auf dem Dorfplatz feiern und trinken die Menschen gemeinsam, bei den Nachmittagspartys – genannt Tardeo – tanzen Einheimische schon am helllichten Tag in Bars und Restaurants. Am Samstagabend treten auch Bands auf.

Nautikmesse in Port d'Alcúdia

Riesige Paellas voller Meeresfrüchte und Tintenfisch, Boote und Yachten und vieles mehr gibt es bei der „Fira de la Nàutica i de la Sípia”. Sie findet vom 11. bis 13. April in Port d’Alcúdia statt. Entlang der Hafenpromenade und in einem Festzelt im Zentrum des Ortes werden unzählige Variationen des Tintenfischs angeboten. Sie alle basieren auf der lokalen Tintenfischvariante „Sepia”, sie ist eine enge Verwandte der Kalmare. Ihre Tinte wird auch als Farbstoff für schwarze Pasta verwendet. Wie früher Netze geknüpft wurden, kann man sich bei mallorquinischen Originalen ansehen. Außerdem steht eine Nautikmesse mit großer Bootsausstellung auf dem Programm.

Party vor der Kathedrale

Der Parc de la Mar vor der Kathedrale in Palma de Mallorca verwandelt sich für zwei Tage in eine riesige Tanzfläche. Beim OnSeason Fest in der Inselhauptstadt legen am Samstag und Sonntag, 12. und 13. April, von 15 Uhr bis Mitternacht zahlreiche DJs auf und es spielen mallorquinische Bands. Auch für Familien gibt es Workshops und allerlei Programm. Mehr dazu auch bei Instagram unter @palmaonseasonfest.

Kirmes "Fira del Ram" in Palma de Mallorca

Noch bis einschließlich Sonntag, 27. April, läuft die Fira del Ram auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret in Palma de Mallorca. Von Zuckerwatte und Bratwürsten über Autoscooter bis zu Riesenrad und Schiffsschaukel gibt es alles, was Jung und Alt Spaß macht. In diesem Jahr ist eine der Hauptattraktionen das Fahrgeschäft „High Energy”. Wer einen robusten Magen hat, kann in 30 Metern Höhe einen Panoramablick genießen. Das vertikale Fahrgeschäft dreht sich rasant um verschiedene Achsen und schraubt sich in beachtlicher Geschwindigkeit gen Himmel. Insgesamt, so die Organisatoren, umfasse der Jahrmarkt in diesem Jahr 172 Fahrgeschäfte, Schausteller und Gastronomieeinrichtungen. Am Dienstag, 15., sowie am Donnerstag, 24. April, finden auf dem Jahrmarkt wieder die lärmfreien Tage statt. Sie richten sich an Besucher mit Einschränkungen oder Hörproblemen und Familien mit Kindern.

Shopping am verkaufsoffenen Feiertag

Auf Mallorca wird Gründonnerstag, 17. April, ein verkaufsoffener (lokaler) Feiertag sein. Shoppingfans kommen an diesem Tag voll auf ihre Kosten, denn nicht nur Boutiquen und Läden, sondern auch Filialen großer Modeketten haben an diesem Tag geöffnet. Gleiches gilt für die Einkaufszentren, unter anderem FAN in der Nähe des Flughafens und Porto Pi unweit des Hafens in Palma. Auch die beiden Filialen der Kaufhauskette El Corte Inglés werden an diesem Tag betrieben. Die meisten Supermärkte in Palma bleiben hingegen in der Regel geschlossen, wie etwa alle Geschäfte von Mercadona.