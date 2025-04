Das sind laut Tripadvisor die zehn besten Restaurants auf Mallorca

Nach wie vor gehört die Gastronomie auf Mallorca landesweit zu der besten in Spanien. Die Tausenden von Wertungen von Feinschmeckern und Reisenden auf dem beliebten Online-Portal Tripadvisor legen von der gehobenen Qualität der Lokale auf der Insel Zeugnis ab. Dieses sind die zehn besten Lokale, die 2024 bei Mallorca-Touristen anhand der Punktevergabe bei Tripadvisor in Palma am besten abgeschnitten haben.

1. Das La Malvasia

Das La Malvasia ist am Plaça del Mercat gelegen und zeichnet sich durch seine Schlichtheit und seine lokalen Produkte aus. Die Menüs sind verschiedenartig kombinierbar und können unter Besuchern an einem Tisch untereinander geteilt werden. Das Restaurant verdankt seinen Namen dem Wein, den die Besitzer selbst in Banyalbufar herstellen und der die erlesenen Menüs begleitet. Die Küche ist von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Schmuckstück des Lokals ist seine große Terrasse. Die Gäste loben besonders den freundlichen Service, die entspannte Atmosphäre und die Qualität der Produkte.

2. Ola del Mar

Dieser Gourmettempel in der Inselkapitale wartet mit einem Blick aufs Meer und mit Gerichten auf der Speisekarte auf, die auf Meeresfrüchten und Fisch basieren. Die Gäste schätzen vor allem die Qualität der Produkte, die große Terrasse und die aufmerksame Behandlung durch das Service-Personal.

3. Brunchit Mallorca

Eine hohe Punktzahl erhielt ebenfalls das Lokal Brunchit Mallorca. Viele der hier angebotenen balinesischen Gerichte sind durch einen mediterranen Touch gekennzeichnet. Vor allem Brunch-Liebhaber kommen bei Pfannkuchen, exotischen Bowls, vegane Menüs, Bio-Smoothies und Kaffeespezialitäten auf ihre Kosten. Reservierungen werden nicht entgegengenommen, aber das Warten lohnt sich. In den Bewertungen werden die Frische der Zutaten und die durchdachte Ästhetik der Gerichte hervorgehoben.

4. El Camino Palma

Hier wird eine einfache mediterrane Küche mit lokalen Produkten geboten. Die Speisen werden auf kleinen Tellern serviert, die sich ideal zum Teilen eignen. Die schmucke, lange Bar macht einen Besuch zu einem visuellen und gastronomischen Erlebnis. Das Restaurant ist sehr beliebt bei Einheimischen und Touristen, die den Gourmet-Köchen gerne beim Live-Kochen über die Schulter schauen.

5. Tapas Palma in Santa Catalina

Dieses Lokal in Palmas Stadtteil Santa Catalina ist eine Fusion aus spanischer und moderner Küche. Auf der Speisekarte stehen traditionelle Tapas und ausgewählte Cocktails. Die Kunden hoben besonders die Originalität der Armomen der Speisen und die familiäre Atmosphäre des Restaurants hervor.

6. Opera Maritim

Dieses italienische Restaurant zeichnet sich durch eine kreative Küche und ein elegantes Ambiente aus. Serviert werden hier kunstvoll hergestellte, handgemachte Pastas, Fischgerichte und raffinierte Desserts. Die Gäste setzen auf den Service des Lokals und die Präsentation der Gerichte.

7. Izakaya High Japanese Cuisine

Mit über 3300 Wertungen in einem hochstelligen Punktebereicht (4,9) ist dieses japanische Restaurant der Spitzenreiter bei Tripadvisor. Izakaya ist die erste authentische japanische Lokal auf der Insel. Hier ist Chefkoch Osawasan am Werk, und leitet sein Team, das sich auf Sushi und Ramen spezialisiert hat. Die Gäste loben die Qualität des Fisches, die raffinierten Kochkünste des Teams und die Liebe zum Detail bei den Speisen hervor.

8. La Bodeguilla

La Bodeguilla gehört zu den emblematischsten Restaurants im Zentrum von Palma. In dem Gourmettempel wird eine mediterrane Küche mit saisonalen Produkten serviert, wozu erlesene Tropfen gereicht werden. Selbst im Michelin-Guide wird dieses Restaurant gelistet, da es sich durch seine feinen Tapas und den besonderen Speisesaal hervortut.

9. La Paloma

Im La Paloma wird den Gästen eine Mischung aus europäischer und mediterraner Küche in gemütlicher Atmosphäre serviert. Trotz seiner etwas niedrigeren Wertung in dem Online-Portal wartet das Lokal mit vielen Pluspunkten auf. Besonders die zentrale Lage des Restaurants und das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis vielen den Nutzern positiv auf.

10. Es Baret

Ein deutscher TripAdvisor-User kommentierte sein Gastro-Erlebnis in dem Lokal Es Baret kurz und knapp wie folgt: "Tapas Bar mit schönem Flair und Ambiente mitten in der Altstadt Palmas." Serviert werden in dem kleinen, rustikalem Lokal authentische Tapas und Paellas zu kleinen Preisen – Grund genug, um das gemütliche Restaurant in die Top-Ten der Insellokale zu katapultieren!